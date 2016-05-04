Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Почему футбольный мир не забудет Луку Тони


    0
    Голосов: 0
    04.05.2016 16:30
    Известный итальянский нападающий Лука Тони больше не будет радовать зрителей забитыми мячами. «Бомбардир» вспоминает главные моменты карьеры великого игрока, которому приходилось постоянно преодолевать трудности.
    СПОЙЛЕРЫ
    По-настоящему играть Лука Тони начал только в 26 лет. В 38 он стал самым возрастным бомбардиром в истории Серии А. Футбольный мир запомнит Тони игроком, который мог сделать гол даже в самой безнадежной ситуации. Его карьера богата на успехи и разочарования, что лишний раз доказывает величие этого футболиста.

    Дзампарини и «Палермо»

    Начать рассказ о похождениях Тони в большом футболе следует именно с момента его перехода в «Палермо». До трансфера в сицилийский клуб 26-летний Тони сменил уже семь клубов. Он поиграл в Серии Б и в Серии С, числился в посредственных командах высшего дивизиона, но нигде не блистал. Он уже собирался заканчивать с футболом, когда один переход изменил жизнь футболиста.

    Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини умеет делать деньги на футболистах среднего уровня. Игроков сицилийского клуба правильно пиарят, а потом они просиживают время на скамейках ведущих европейских клубов. Но Лука Тони не из таких. Вылетевший в Серию Б «Палермо» еще не осознавал, что получил в свой состав голевую машину. Возглавивший «Палермо» Франческо Гвидолин оживил спящего гиганта. Тони наколотил за сезон 30 голов и умудрился впервые попасть в сборную Италию. Причем это была та самая национальная команда, где в основе играли самые настоящие звезды. Еще 20 голов уже в следующем сезоне Серии А позволили Тони в глазах болельщиков превратиться из посредственного игрока в большого футболиста.

    Приветливая Флоренция

    «Палермо» заработал на игроке 10 миллионов евро. Финансовая революция в футболе еще не началась, поэтому это были вполне приличные деньги. «Фиорентина» же получила футболиста, способного забить гол в любой ситуации. Но здесь Тони пришлось пережить разочарование. Его голы позволили «Фиорентине» попасть в еврокубки, но на команду был наложен запрет. Все дело в скандале Кальчополи, из-за которого «Ювентус» сослали в Серию Б. «Фиорентина» отделалась штрафом в 15 очков, но осталась без еврокубков. Однако Тони все равно довел дело до конца, все-таки позволив «Фиорентине» в следующем сезоне попасть в Европу. Он не привык оставлять дело на половине пути. 47 голов в футболке «Фиорентины» – лишний показатель того, как важен был Тони для этой команды. Болельщики носили на руках своего любимца.

    Главная победа в жизни

    Однако все, что Тони выигрывал на клубном уровне, перечеркивается триумфом сборной Италии на чемпионате мира в Германии. Лука был одним из главных футболистов той национальной команды. Хотя голевыми талантами не блистал, забив на турнире всего два мяча. На том мировом первенстве Лука Тони попробовал себя в новой роли, больше выступая в подыгрыше партнерам. Дубль Тони в ворота сборной Украины позволил итальянцам спокойно чувствовать себя на пути к финалу. В той команде хватало звезд и без Луки, но недооценивать его вклад в эту победу тоже нельзя.

    «Бавария» и Луи

    Принес Лука пользу и мюнхенской «Баварии», где оказался через год после чемпионата мира. Хотя вряд ли нападающий с улыбкой вспоминает то время, пусть и начинался его немецкий путь неплохо. С «Баварией» Тони выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, но дальше дело как-то не пошло. Виной тому стал приход в команду Луи ван Гаала. Голландец оказался в клубе со своей любимой философией, в которую опытный итальянский форвард никак не вписывался. Сначала Тони отправили скитаться по арендам, а затем просто списали из клуба. Это при том, что за «Баварию» Лука наколотил 38 голов за 60 матчей в одной только Бундеслиге. Даже пойдя против системы и попав в немилость к главному тренеру, Тони все равно доказывал миру, что он лучший в своем деле.

    «Верона» и очередная молодость

    Главную мечту Тони осуществил ближе к концу карьеры, когда из «Дженоа» переходил в «Ювентус». Всего 14-ти матчей в футболке «старой синьоры» хватило нападающему для счастья. Но уйдя из «Юве», Лука заканчивать не собирался. Поездка в ОАЭ счастья не принесла, возвращение во Флоренцию не получилось таким же триумфальным. Лука Тони решился на свой последний игровой шаг – переезд в «Верону».

    Подняться до вершины, а потом резко упасть вниз. Какой игрок оправится после такого? Топ-клубам Лука Тони уже не был нужен. Но ему самому по-прежнему хотелось приносить пользу. В «Вероне» пошли от противного, построив команду именно вокруг опытного Тони. В возрасте 38 лет в прошлом сезоне он самым возрастным бомбардиром в истории Серии А. «Верона» спаслась от вылета и получила еще год счастья. Лука Тони показал, что способен забивать много в команде любого уровня.

    Но теперь пришло время прощаться. «Верона» все-таки вылетает в низший дивизион, а Лука Тони покидает футбол. Сказка не завершается триумфом, однако Лука Тони уходит из футбола с гордо поднятой головой. Этот нападающий никогда не обладал талантом Месси, напористостью Суареса и способностями к развитию, как у Роналду. Но он отдал игре в футбол все силы, внеся огромный вклад в успех сразу нескольких команд.

    Как забивать в 38 лет

    Пирло, Клозе и еще три великих игрока, которых слишком рано списали в утиль

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Sky Sports, Repubblica, Gazzetta
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 5 мая 2016, 00:22

      действительно был сильный и добротный нападающий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 5 мая 2016, 00:05

      Хороший футболист,очень хороший-один позитив!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus 4 мая 2016, 19:08

      Без этого видоса картина была бы неполной https://www.youtube.com/watch?
      v=AXoxHStbAFE

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 мая 2016, 18:07

      А я каждый раз вспоминаю его, когда надеваю кофту бренда "Лука Тони" (бренд одежды его отца)))
      Великим не стал, но как никак чемпион мира!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Альтер 4 мая 2016, 17:49

      Классный футболист, помогал мне в фифе спартак-нальчик поднимать.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 мая 2016, 17:34

      Проведи Тони большую часть карьеры в Палермо или Фиорентине, смог стать символами этого клуба, а так стал кочевником (коих, кстати, немало в серии А среди игроков высокого уровня).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11