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Почему футбольный мир не забудет Луку Тони

Дзампарини и «Палермо»

Начать рассказ о похождениях Тони в большом футболе следует именно с момента его перехода в «Палермо». До трансфера в сицилийский клуб 26-летний Тони сменил уже семь клубов. Он поиграл в Серии Б и в Серии С, числился в посредственных командах высшего дивизиона, но нигде не блистал. Он уже собирался заканчивать с футболом, когда один переход изменил жизнь футболиста.

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини умеет делать деньги на футболистах среднего уровня. Игроков сицилийского клуба правильно пиарят, а потом они просиживают время на скамейках ведущих европейских клубов. Но Лука Тони не из таких. Вылетевший в Серию Б «Палермо» еще не осознавал, что получил в свой состав голевую машину. Возглавивший «Палермо» Франческо Гвидолин оживил спящего гиганта. Тони наколотил за сезон 30 голов и умудрился впервые попасть в сборную Италию. Причем это была та самая национальная команда, где в основе играли самые настоящие звезды. Еще 20 голов уже в следующем сезоне Серии А позволили Тони в глазах болельщиков превратиться из посредственного игрока в большого футболиста.

Приветливая Флоренция

«Палермо» заработал на игроке 10 миллионов евро. Финансовая революция в футболе еще не началась, поэтому это были вполне приличные деньги. «Фиорентина» же получила футболиста, способного забить гол в любой ситуации. Но здесь Тони пришлось пережить разочарование. Его голы позволили «Фиорентине» попасть в еврокубки, но на команду был наложен запрет. Все дело в скандале Кальчополи, из-за которого «Ювентус» сослали в Серию Б. «Фиорентина» отделалась штрафом в 15 очков, но осталась без еврокубков. Однако Тони все равно довел дело до конца, все-таки позволив «Фиорентине» в следующем сезоне попасть в Европу. Он не привык оставлять дело на половине пути. 47 голов в футболке «Фиорентины» – лишний показатель того, как важен был Тони для этой команды. Болельщики носили на руках своего любимца.

Главная победа в жизни

Однако все, что Тони выигрывал на клубном уровне, перечеркивается триумфом сборной Италии на чемпионате мира в Германии. Лука был одним из главных футболистов той национальной команды. Хотя голевыми талантами не блистал, забив на турнире всего два мяча. На том мировом первенстве Лука Тони попробовал себя в новой роли, больше выступая в подыгрыше партнерам. Дубль Тони в ворота сборной Украины позволил итальянцам спокойно чувствовать себя на пути к финалу. В той команде хватало звезд и без Луки, но недооценивать его вклад в эту победу тоже нельзя.

«Бавария» и Луи

Принес Лука пользу и мюнхенской «Баварии», где оказался через год после чемпионата мира. Хотя вряд ли нападающий с улыбкой вспоминает то время, пусть и начинался его немецкий путь неплохо. С «Баварией» Тони выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, но дальше дело как-то не пошло. Виной тому стал приход в команду Луи ван Гаала. Голландец оказался в клубе со своей любимой философией, в которую опытный итальянский форвард никак не вписывался. Сначала Тони отправили скитаться по арендам, а затем просто списали из клуба. Это при том, что за «Баварию» Лука наколотил 38 голов за 60 матчей в одной только Бундеслиге. Даже пойдя против системы и попав в немилость к главному тренеру, Тони все равно доказывал миру, что он лучший в своем деле.

«Верона» и очередная молодость

Главную мечту Тони осуществил ближе к концу карьеры, когда из «Дженоа» переходил в «Ювентус». Всего 14-ти матчей в футболке «старой синьоры» хватило нападающему для счастья. Но уйдя из «Юве», Лука заканчивать не собирался. Поездка в ОАЭ счастья не принесла, возвращение во Флоренцию не получилось таким же триумфальным. Лука Тони решился на свой последний игровой шаг – переезд в «Верону».

Подняться до вершины, а потом резко упасть вниз. Какой игрок оправится после такого? Топ-клубам Лука Тони уже не был нужен. Но ему самому по-прежнему хотелось приносить пользу. В «Вероне» пошли от противного, построив команду именно вокруг опытного Тони. В возрасте 38 лет в прошлом сезоне он самым возрастным бомбардиром в истории Серии А. «Верона» спаслась от вылета и получила еще год счастья. Лука Тони показал, что способен забивать много в команде любого уровня.

Но теперь пришло время прощаться. «Верона» все-таки вылетает в низший дивизион, а Лука Тони покидает футбол. Сказка не завершается триумфом, однако Лука Тони уходит из футбола с гордо поднятой головой. Этот нападающий никогда не обладал талантом Месси, напористостью Суареса и способностями к развитию, как у Роналду. Но он отдал игре в футбол все силы, внеся огромный вклад в успех сразу нескольких команд.

Как забивать в 38 лет

Пирло, Клозе и еще три великих игрока, которых слишком рано списали в утиль

Италия Верона Бавария Фиорентина Палермо Италия
Комментарии (6)
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roman230582
1462372470
Проведи Тони большую часть карьеры в Палермо или Фиорентине, смог стать символами этого клуба, а так стал кочевником (коих, кстати, немало в серии А среди игроков высокого уровня).
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Альтер
1462373346
Классный футболист, помогал мне в фифе спартак-нальчик поднимать.
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diadushka
1462374421
А я каждый раз вспоминаю его, когда надеваю кофту бренда "Лука Тони" (бренд одежды его отца))) Великим не стал, но как никак чемпион мира!
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Ferdinand_rus
1462378126
Без этого видоса картина была бы неполной https://www.youtube.com/watch?
v=AXoxHStbAFE
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Ромарио1981
1462395955
Хороший футболист,очень хороший-один позитив!
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shmag
1462396959
действительно был сильный и добротный нападающий.
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