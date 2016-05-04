«Легия» Черчесова выиграла Кубок. Черышев травмировался. Как русские выступают в Европе

Кержаков не спасает «Цюрих» от поражения. Гасилин оставляет след в Германии. Митрюшкин зарабатывает авторитет среди болельщиков. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские футболисты провели футбольные выходные в Европе.

«Легия» выиграла Кубок Польши

Возглавляемая Станиславом Черчесовым польская «Легия» обыграла в финале Кубка Польши команду «Лех» (1:0). Единственный гол на 69-й минуте матча забил Прийович. При этом к основному времени матча было добавлено 14 минут, так как игру останавливали из-за хулиганства фанатов «Леха». Эта победа – первое достижение Черчесова на посту тренера «Легии». Команда лидирует и в чемпионате Польши, по дополнительным показателям опережая «Пяст».

Неудача Кержакова

Швейцарский «Цюрих», в составе которого выступает российский нападающий Александр Кержаков, в концовке сезона совсем рассыпался. В прошедшем туре команда уступила «Туну» со счетом 0:4. Кержаков отыграл всю встречу, но не смог помочь коллективу забить хотя бы гол престижа.

«Славия» не может победить

Болгарскую «Славию», которую возглавляет российский специалист Александр Тарханов, по-прежнему преследует серия неудач. В прошедшем туре национального чемпионата команда не смогла обыграть «Берое» (1:1). Защитник Никита Сергеев остался на скамейке запасных, а форвард Сердер Сердеров не попал в заявку на игру. «Славия» располагается в таблице на четвертой строчке.

Черышев выбыл до конца сезона

Неприятная история приключилась с Денисом Черышевым. Российский полузащитник закончил период восстановления и даже попал в заявку на матч с «Вильярреалом». Однако появившись на поле на 59-й минуте, Денис сыграл всего до 81-й. У россиянина рецидив травмы. «Валенсия» проиграла со счетом 0:2, а Денис в нынешнем сезоне своей команде больше не помощник.

Плохие новости из Чехии

«Яблонец» уступил «Сигме» (1:2). Российский защитник Вячеслав Караваев вышел на поле на 67-й минуте, но голевыми действиями не отметился.

Либерецкий «Слован» и «Зброевка» устроили спектакль с множеством голов. «Слован» победил со счетом 4:2, а Дмитрия Ефремова не оказалось даже на скамейке запасных.

«Млада Болеслав» не смогла обыграть команду «Высочина» (1:1). Арендованный у «Спартака» нападающий Денис Давыдов не попал в заявку на эту встречу.

Идущий последним «Баник» потерял все шансы на спасение от вылета. Коллектив проиграл «Виктории» (0:2). Артема Мещанинова на матч не заявили.

«Кайрат» опять проиграл

Только дела у «Кайрата» стали налаживаться, как команда опять посыпалась. Ничего не предвещало, что «Кайрат» проиграет в гостевом матче с «Астаной». Но минимальное поражение все-таки случилось. Россияне Аршавин и Бакаев провели на поле весь матч. «Кайрат» занимает в чемпионате Казахстана лишь седьмое место, имея в активе всего восемь очков.

Наши в «Шальке»

«Шальке» оказался сильнее вылетающего из Бундеслиги «Ганновера» (3:1). Роман Нойштедтер отыграл 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Поговаривают, что аренда Гасилина в «Шальке» не будет продлена. Но пока форвард не вернулся в «Зенит», он продолжает приносить пользу немецкому коллективу. В матче за дубль «Шальке» против «Рот-Вайсса» (2:1) на счету Гасилина победный гол.

«Шальке U19» выиграл матч у «Вупперталера» (3:1). Максимилиан Проничев принял участие в игре, выйдя на замену на 71-й минуте.

Митрюшкин – лучший в составе «Сьона»

Антон Митрюшкин во второй раз в сезоне вышел в основе «Сьона». Теперь его команда играла с «Базелем». Победитель чемпионата Швейцарии оказался сильнее со счетом 2:1. Но, даже пропустив два мяча, Митрюшкин все равно был признан болельщиками «Сьона» лучшим игроком матча в составе их любимой команды.

Как дела в Португалии

Защитник «Лейрии» Кирилл Костин провел на поле всю встречу против команды «Моура» (3:1). Наш игрок отметился голевой передачей.

Рукаса не оказалось в заявке «Спортинга Б» на матч против «Порту Б» (1:1). Ходят слухи, что по трансферу Томаса в португальскую команду проводятся следственные мероприятия. Президент «Лейрии» Александр Толстиков обвиняется в отмывании денег.

Есть подозрения и в правильности перехода из «Лейрии» в «Бенфику» Виталия Лысцова. Защитник тоже не попал в состав «Бенфики Б» на игру против второй команды «Браги». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бенфики».

Как дела у остальных

Молодежка «Витесса» легко разобралась со сверстниками из «Ахиллеса» (5:0). Аршак Корян провел на поле 85 минут, отметившись забитым голом с пенальти.

Результативными действиями за эстонскую «Левадию» в матче с «Таммека Тарту» отметились российские полузащитники Евгений Кобзарь и Антон Миранчук. Кобзарь записал на свой счет голевую передачу, а Миранчук к своему результативному пасу добавил еще и забитый мяч.

В 33-м туре Серии Б «Мантова» в гостях уверенно разобралась с «Патрией» (3:0). Россиянин Юрий Гонци отыграл весь матч.

Восстановление после травмы у Антона Швеца проходит хорошо. А его «Вильярреал Б» проиграл «Корнелье» (0:2).

«Ислочь» уступила брестскому «Динамо» (2:4). Нападающий «Ислочи» Алумона забил первый гол в этой встрече, голкипер Будаков отыграл весь матч, а Белов и Бороздин появились на поле со скамейки.

Латвийский «Спартак Юрмала» обыграл футбольный клуб «РФС» со счетом 2:0. Полузащитник Евгений Козлов сделал голевой пас и отметился голом, который судья отменил.

Примавера «Фиорентины» выиграла у «Модены» со счетом 1:0. Голкипер «фиалок» Артем Макаров вернулся в состав и отыграл на ноль.

Французский «Аяччо» сыграл вничью с командой «Кретей» (2:2). Андрей Панюков появился на поле на 68-й минуте, а на 89-й забил второй гол своей команды.

«Орхус» проиграл «Виборгу» (1:2) в чемпионате Дании. Джамалдин Ходжаниязов вышел на замену на 56-й минуте.

Сербский «Спартак», возглавляемый российским специалистом Андреем Чернышовым, сыграл вничью с командой «Младость» (0:0).

Финский «Лахти» разгромно победил клуб ВПС со счетом 4:0. Иван Соловьев отыграл 80 минут.

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Фото: globallookpress.com, legia.com, vitesse.nl, fca.kz, fc-sion.ch