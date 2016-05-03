Навас, Сантана и Бухаров – в антисборной 26 тура

Антисборная 26-го тура РФПЛ:

Вратарь. Дмитрий Стажила («Кубань»)

Всю предстоящую неделю Стажила наверняка будет мечтать о возвращении в молдавское первенство. За 100 минут игрового времени Дмитрий успел пропустил пять голов: один от «Анжи», четыре – от «Зенита». В эпизоде с голом Шатова, Стажила мог выручить свою команду. Но этого не сделал, после чего питерцы добивали обескураженного соперника.

Центральный защитник. Сесар Навас («Ростов»)

Сесар проводит идеальный сезон. Образцовый. Навас без особого труда обезвреживал Халка, Мусу, Зе Луиша, но спасовал перед форвардами «Мордовии». Сесар выглядел не лучшим образом в матче первого круга. А в минувшее воскресенье и вовсе стал главным антигероем. В эпизоде с первым голом испанец добродушно скинул мяч Луценко, сотворившему голевой пас на Самодина, а за несколько минут до финального свистка завалил в своей штрафной Аслана Дудиева, и «Ростов» проиграл.

Центральный защитник. Ян Дюрица («Локомотив»)

Наставник «Локо» Игорь Черевченко на предматчевой установке был предельно лаконичен. Задача Яна Дюрицы была – во что бы то ни стало нейтрализовать Зе Луиша. Словак воспринял установку слишком буквально. На 43-й минуте Ян не дал отличиться спартаковцу, опередив его и послав мяч в свои ворота. Впрочем, Зе Луиш все равно добился своего. На 93-й минуте.

Центральный защитник. Александр Мартынович («Урал»)

11 голов в последних четырех матчах! От некогда крепкой обороны «Урала» остались сладкие воспоминания. Трио Муса-Оланаре-Дзагоев чувствовали себя в чужой штрафной по-царски. Три пропущенных гола – далеко не худший расклад для «Урала». Если бы не вратарь Заболотный, из-под Мартыновича было бы забито еще три мяча.

Правый полузащитник. Александр Ташаев («Динамо»)

Ташаев стал одним из лучших игроков прошлогоднего турнира дублирующих составов. Но переход во взрослый футбол проходит очень болезненно. В матче с «Амкаром» невооруженным глазом были видны пробелы в технике Александра. Хавбек постоянно отпускал мяч далеко от себя и регулярно допускал брак в простейших ситуациях.

Центральный полузащитник. Артем Фидлер («Урал»)

Видение поля, умение отдать острый пас. Неуступчивость в отборе. Все эти качества Фидлер показывал во всех предыдущих матчах за «Урал». Игра же с ЦСКА, возможно, стала худшей в карьере Артема. Армейцы легко и непринужденно овладели центром поля, вынуждая Фидлера совершать большое количество индивидуальных ошибок.

Центральный полузащитник. Фелипе Сантана («Кубань»)

Кубанские вечера Сантана проводит по-своему. Наверняка Фелипе не раз звонил друзьям и родственникам, чтобы задать им и себе один вопрос: «Как я оказался в «Кубани»? Финалист ЛЧ-2012/13 играет в местной команде не на своей позиции. И это напрямую сказывается на его игре. «Зенит» без труда проходил центр «Кубани», в отдельных моментах не брезгуя пижонством.

Центральный полузащитник. Антон Соснин («Динамо»)

Наставник «Динамо» Андрей Кобелев очень зависит от наличия игрока с «последним пасом». Во времена первого пришествия таковым был Данни. Прошлым летом – Матье Вальбуэна. Сейчас таких исполнителей в «Динамо» нет и близко, к тому же появились проблемы с начинанием атак. В матче с «Амкаром» Соснин испытывал серьезные трудности с первым пасом, из-за чего бело-голубые создали полтора момента за матч.

Левый полузащитник. Георгий Тигиев («Анжи»)

Против «Смола» нет приема. Федор на данный момент – абсолютно лучший форвард России. Кроме того, Смолов – настоящая гроза клубов из нижней части таблицы. Так вышло, что в моментах с голами форварда «Краснодара» держал Георгий Тигиев. Глядя на высокое мастерство Смолова, Тигиеву оставалось лишь недоуменно кивать по сторонам своей роскошной шевелюрой.

Нападающий. Александр Бухаров («Ростов»)

Бухаров так и не стал героем Ростова. Его вклад в весеннюю эйфорию равен нулю. Свой последний гол Бухаров забил больше полугода назад – и было это в матче с «Мордовией». Наставник «Ростова» Курбан Бердыев выпустил Александра, как специалиста по саранчанам. Не помогло.

Нападающий. Николай Обольский («Динамо»)

В первом тайме выход Обольского не подразумевался. Однако наставник «Динамо» Андрей Кобелев решился на революцию в мировом футболе, убрав Погребняка на 4-й минуте. «Эта замена – плановая!» – со знанием дела заявила корреспондент на бровке Дарья Левченко. Успешная игра Обольского могла бы внедрить «революцию Кобелева» в массы. Но Николай оказался не готов проявить себя в ключевом матче сезона. Юный форвард не выиграл ни одного единоборства и на 75-й минуте стал жертвой обратной замены.

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