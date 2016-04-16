«Зенит» и Дзюба уничтожили «Спартак». «Манчестер Сити» разгромил «Челси» благодаря хет-трику Агуэро. Дайджест событий дня

Жирков может объявить о завершении карьеры в сборной России

Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко сообщил, что футболист «Зенита» Юрий Жирков может в ближайшее время завершить карьеру в сборной России. «У Слуцкого к Жиркову претензии игрового плана. Диалог между ним и Слуцким был. И то, что до таких формулировок доходило, – это точно. Но уверен, что это просто эмоции. Юра такой человек, которому легче всего «пихать», безобидный парень. Но мне казалось, что он к себе такого отношения не заслуживает», – сказал Ткаченко.

Новый потенциальный инвестор «Милана» – китайский миллиардер

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони проводит переговоры с китайским миллиардером Вонгом Джином, который также может приобрести акции «Интера». Диалог миланских руководителей с тайским бизнесменом Би Тэчауболом прошел безрезультатно, поэтому боссы клуба рассчитывают договориться с китайцем. Сообщается также, что Берлускони готов продать клуб за 600-700 миллионов евро.

Ибрагимович добился личного рекорда результативности

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 34-го тура Лиги 1 против «Кана», забив свой 31-й мяч в нынешнем сезоне Лиги 1. Швед впервые в своей карьере достиг этой отметки в одном розыгрыше чемпионата. Сейчас он делит первое место в списке бомбардиров пяти ведущих лиг сезона-2015/16 с Криштиану Роналду. «ПСЖ», между тем, обыграл «Кан» со счетом 6:0.

«Астон Вилла» досрочно вылетела из АПЛ

Поражение в матче 34-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 лишило «Астон Виллу» всяких шансов на продолжение борьбы за выживание. Единственный гол в игре забил Маркус Рэшфорд. Таким образом, бирмингемский клуб впервые с 1987 года покинет высший дивизион английского чемпионата.

«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Челси»

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Серхио Агуэро добился крупной победы над «Челси». Победив команду Гуса Хиддинка со счетом 3:0, «Сити» временно обошел на одно очко «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии. В воскресенье «канонирам» предстоит матч против «Кристал Пэлас».

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

«Реал» забил пять голов «Хетафе»

В матче 33-го тура Примеры мадридский «Реал» в гостях нанес крупное поражение «Хетафе», отправив в ворота соперника пять мячей и лишь однажды пропустив в свои. Все пять голов были забиты разными футболистами – отличились Бензема, Хамес, Иско, Бэйл и Роналду. «Хетафе» ответил лишь одним голом Сарабии. «Реал» сократил отставание от «Барселоны» до одного балла, однако каталонцы завтра могут снова вернуть себе более весомое преимущество по очкам после домашнего матча против «Валенсии».

Фантастический суперсэйв дня от Кейлора Наваса

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

«Бавария» крупно переиграла «Шальке»

В матче 30-го тура Бундеслиги «Бавария» со счетом 3:0 разгромила «Шальке-04». Два мяча на счету Роберта Левандовски, еще один гол забил Артуро Видаль. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя – дортмундской «Боруссии» – составляет уже 10 очков, однако у подопечных Томаса Тухеля есть матч в запасе. Завтра им предстоит сыграть против «Гамбурга».

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

РФПЛ: 5 голов в воротах «Спартака», огненное дерби в Москве, плохое поведение фанатов «Терека»

В 24-м туре РФПЛ «Зенит» со счетом 5:2 уничтожил «Спартак» благодаря голам Витселя, Халка, Дзюбы, Маурисио и Хави Гарсии. У красно-белых отличились Попов и Глушаков. В московском дерби между «Локомотивом» и ЦСКА железнодорожники открыли счет усилиями Чорлуки, но не смогли удержать победу и пропустили в конце игры от Оланаре. В первом же матче дня «Терек» на своем поле уступил «Краснодару» из-за гола Смолова, а фанаты грозненского клуба сорвали послематчевое интервью главного тренера гостей Олега Кононова.

«Зенит» забил пять голов «Спартаку». «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью. Онлайн 24-го тура РФПЛ

5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»