Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Зенит» и Дзюба уничтожили «Спартак». «Манчестер Сити» разгромил «Челси» благодаря хет-трику Агуэро. Дайджест событий дня

«Зенит» и Дзюба уничтожили «Спартак». «Манчестер Сити» разгромил «Челси» благодаря хет-трику Агуэро. Дайджест событий дня

Жирков может объявить о завершении карьеры в сборной России

Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко сообщил, что футболист «Зенита» Юрий Жирков может в ближайшее время завершить карьеру в сборной России. «У Слуцкого к Жиркову претензии игрового плана. Диалог между ним и Слуцким был. И то, что до таких формулировок доходило, – это точно. Но уверен, что это просто эмоции. Юра такой человек, которому легче всего «пихать», безобидный парень. Но мне казалось, что он к себе такого отношения не заслуживает», – сказал Ткаченко.

Новый потенциальный инвестор «Милана» – китайский миллиардер

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони проводит переговоры с китайским миллиардером Вонгом Джином, который также может приобрести акции «Интера». Диалог миланских руководителей с тайским бизнесменом Би Тэчауболом прошел безрезультатно, поэтому боссы клуба рассчитывают договориться с китайцем. Сообщается также, что Берлускони готов продать клуб за 600-700 миллионов евро.

Ибрагимович добился личного рекорда результативности

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 34-го тура Лиги 1 против «Кана», забив свой 31-й мяч в нынешнем сезоне Лиги 1. Швед впервые в своей карьере достиг этой отметки в одном розыгрыше чемпионата. Сейчас он делит первое место в списке бомбардиров пяти ведущих лиг сезона-2015/16 с Криштиану Роналду. «ПСЖ», между тем, обыграл «Кан» со счетом 6:0.

«Астон Вилла» досрочно вылетела из АПЛ

Поражение в матче 34-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 лишило «Астон Виллу» всяких шансов на продолжение борьбы за выживание. Единственный гол в игре забил Маркус Рэшфорд. Таким образом, бирмингемский клуб впервые с 1987 года покинет высший дивизион английского чемпионата.

«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Челси»

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Серхио Агуэро добился крупной победы над «Челси». Победив команду Гуса Хиддинка со счетом 3:0, «Сити» временно обошел на одно очко «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии. В воскресенье «канонирам» предстоит матч против «Кристал Пэлас».

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

«Реал» забил пять голов «Хетафе»

В матче 33-го тура Примеры мадридский «Реал» в гостях нанес крупное поражение «Хетафе», отправив в ворота соперника пять мячей и лишь однажды пропустив в свои. Все пять голов были забиты разными футболистами – отличились Бензема, Хамес, Иско, Бэйл и Роналду. «Хетафе» ответил лишь одним голом Сарабии. «Реал» сократил отставание от «Барселоны» до одного балла, однако каталонцы завтра могут снова вернуть себе более весомое преимущество по очкам после домашнего матча против «Валенсии».

Фантастический суперсэйв дня от Кейлора Наваса

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

«Бавария» крупно переиграла «Шальке»

В матче 30-го тура Бундеслиги «Бавария» со счетом 3:0 разгромила «Шальке-04». Два мяча на счету Роберта Левандовски, еще один гол забил Артуро Видаль. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя – дортмундской «Боруссии» – составляет уже 10 очков, однако у подопечных Томаса Тухеля есть матч в запасе. Завтра им предстоит сыграть против «Гамбурга».

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

РФПЛ: 5 голов в воротах «Спартака», огненное дерби в Москве, плохое поведение фанатов «Терека»

В 24-м туре РФПЛ «Зенит» со счетом 5:2 уничтожил «Спартак» благодаря голам Витселя, Халка, Дзюбы, Маурисио и Хави Гарсии. У красно-белых отличились Попов и Глушаков. В московском дерби между «Локомотивом» и ЦСКА железнодорожники открыли счет усилиями Чорлуки, но не смогли удержать победу и пропустили в конце игры от Оланаре. В первом же матче дня «Терек» на своем поле уступил «Краснодару» из-за гола Смолова, а фанаты грозненского клуба сорвали послематчевое интервью главного тренера гостей Олега Кононова.

«Зенит» забил пять голов «Спартаку». «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью. Онлайн 24-го тура РФПЛ

5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Россия Милан ПСЖ Астон Вилла Манчестер Сити Челси Реал Бавария Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Ахмат Краснодар Жирков Юрий Дзюба Артем Ибрагимович Златан Берлускони Сильвио
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strig
1460861227
халк не тянет на героя а скорее на нахала и анти да и дзюбёнок от него набирается в спартаке артёмка был приятнее
Ответить
talgatnurzhanov2006
1460866183
глумитесь ограниченные
Ответить
pik54
1460871071
всякое бывает, даже со Спартаком.
Ответить
mihail1980
1460871606
)
Ответить
subbotaspartak
1460880662
Кто ещё Спартаку не Забивал? Я. Кто это? Аленичев...
Ответить
Zenit & MU
1460914352
а вот сейчас посмотрим на гонку за чемпионство!!!
Ответить
BAIv
1460916273
на фото целеустремленный Дзюба.. прикольная фотка , большая крыска крадется, скорее даже ломится сквозь заросли мяса
Ответить
Pizarro
1460925739
Шашлык удался, парная свинина!!! Такая судьба, такая картина.... Раздать зубочистки! Почистите зубы! Огромный привет от шеф-повара Дзюбы....
Ответить
vgarakh
1460965157
Прошлись катком в виде Дзюбы.
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+