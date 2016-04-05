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  • Комбаров, Промес и Погребняк – в антисборной 22-го тура РФПЛ

Комбаров, Промес и Погребняк – в антисборной 22-го тура РФПЛ

Антисборная 22-го тура РФПЛ:

Вратарь. Владимир Габулов («Динамо»)

До матча в Химках оставалось полчаса. Немногочисленные болельщики робко аплодируют вышедшим на разминку Шунину и Габулову. Последний вежливо приветствует каждую трибуну с болельщиками «Динамо», после чего тяжело вздыхает и отходит к углу штрафной сосредотачиваться. В тот момент Габулов наверняка догадывался: работы в матче с «Краснодаром» будет хоть отбавляй. Тогда он еще не знал: 99% ударов в створ ворот окажутся голевыми.

В самом начале второго тайма Габулов допустил ошибку, зевнув удар Вячеслава Подберезкина. Ошибка оказалась роковой. Забив второй гол, «Краснодар» перехватил инициативу и разгромил «Динамо».

Центральный защитник. Андрей Пилявский («Рубин»)

На 82-й минуте режиссер трансляции показал измученное лицо Игоря Черевченко. Наставник «Локо» смотрел куда-то вдаль и не знал, за счет чего взломать оборону «Рубина». Буквально через несколько мгновений решение пришло. И пришло оно от... казанского коллеги Валерия Чалого. Наставник «Рубина» выпустил на последние минуты Андрея Пилявского, который толком войти в игру не смог. В одном из эпизодов украинец подключился к атаке и оставил свою зону оголенной. Форвард «Локо» Петар Шкулетич ворвался в нее, получил мяч и не оставил шансов Рыжикову.

Центральный защитник. Александр Жиров («Анжи»)

Похоже, весь свой фарт Жиров оставил в гостевом матче со «Спартаком». Тогда Александр забил победный гол, а его команда пропустила всего однажды. Теперь о таких подвигах оборона «Анжи» может лишь мечтать. В последних трех матчах дагестанцы пропустили 11 голов. Столп обороны Жиров лишь обессилено провожает взглядом летящие в ворота мячи.

Центральный защитник. Себастьян Хольмен («Динамо»)

Еще на разминке стало понятно: Хольмен не до конца чувствует себя в «Динамо» своим. Мнение шведа пока не столь весомо в коллективе. И это ощущается в его игре. Взаимопонимание между Хольменом и Дьяковым оставляет желать лучшего. Не идеален Хольмен и в индивидуальной игре: в эпизоде с четвертым голом Мамаев хладнокровно поиздевался над шведом.

Левый полузащитник. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

На 19-й минуте в штрафную «Ростова» прошел навес Комбарова. Получился он на удивление идеальным, и не его вина, что Промес не смог замкнуть прострел. Все остальное время Дмитрий тратил на «мужские» разговоры с соперниками, плевался от досады в газон и, в конце концов, борцовским приемом завалил Калачева. По словам источников, близких к сборной России, команда после поражения от Франции оказалась подавлена. Ближе всех к сердцу эту неудачу на «Стад де Франс» воспринял Комбаров.

Центральный полузащитник. Роман Еременко (ЦСКА)

54-я минута. Обыкновенный заброс Романа Еременко поперек поля перехватывает Дзюба. Через несколько мгновений финн горько пожалеет о своем решении. Форвард «Зенита» сделал молниеносный пас на Халка, который открыл счет в матче. Еременко через пять минут убрали с поля. Уходя, Роман не пожал руку половине скамейки запасных. «Рома играет через боль уже два месяца. И это сказывается на его игре», – поведал в середине сентября отец Романа. По всей видимости, боль в области паха у Еременко-младшего не утихает.

Центральный полузащитник. Станислав Драгун («Динамо»)

Игроки «Краснодара» с удовольствием строили математические комбинации. Динамовский центр поля выглядел малоинтересно. По части креатива, быстроты перехода из обороны в атаку бело-голубые сильно уступили гостям. А белорус Драгун умудрился еще и привезти пенальти, хотя в том эпизоде необходимости валить соперника не было никакой.

Центральный полузащитник. Мийо Цакташ («Рубин»)

Наставник «Рубина» Валерий Чалый в матче с «Локо» выпустил Цакташа ближе к атаке. Но от этого фигура хорвата не стала менее загадочной. На 50-й минуте Цакташ оказался в неплохой ударной позиции, но так долго раздумывал куда пробить, что лишился удара вовсе. Больше об игре Мийо сказать нечего.

Правый полузащитник. Квинси Промес («Спартак»)

Игрок сборной Голландии стал жертвой одного эпизода. Попади Промес в пустые ворота на 19-й минуте, и «Ростову» было бы крайне тяжело одержать победу. Но Квинси запустил мяч в ночное ростовское небо. А пока снаряд опускался обратно на землю, хозяева провели результативную атаку и увеличили преимущество до 2:0.

Нападающий. Павел Погребняк («Динамо»)

«Павел, вы когда забивать начнете?» – почтительным криком обратился к нему один из мерзнувших болельщиков. Погребняк от неожиданности повернулся к нему и пожал плечами. Буквально через три минуты форвард «Динамо» очутился с мячом перед пустыми воротами. Что еще нужно экс-игроку сборной России, чтобы забить? Оказалось, пустая рама для Павла – далеко не гарант забитого гола. В следующем эпизоде Погребняк ускорился с мячом, с которым очутился в ауте – поле закончилось. «На..й! На..й!» – всеобщее скандирование динамовцев в адрес Погребняка оставим без комментариев.

Нападающий. Диего Карлос («Уфа»)

Весна постепенно обживается во многих регионах России. Наши поля избавляются от грязевых «мин» и приобретают зеленый окрас. Но даже в более привычных для бразильцев условиях Диего Карлос никак не может повести атаку «Уфы» за собой. Один гол за весь 2016-й год – худший показатель во всей Европе! Наставнику «Уфы» Евгению Перевертайло нужно срочно вмешиваться в ситуацию. И возможно, одним из правильных решений будет дать Карлосу отдохнуть.

Халк, Нобоа, Смолов и другие герои – в обзоре 22-го тура РФПЛ

Дубль Халка, два спорных мяча «Ростова», голевая феерия «Краснодара». Все голы 22-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Динамо Рубин Анжи Спартак ЦСКА Уфа Габулов Владимир Погребняк Павел Комбаров Дмитрий Еременко Роман Жиров Александр Карлос Диего Драгун Станислав Хольмен Себастьян Пилявский Андрей Промес Квинси Цакташ Мийо
Комментарии (4)
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Barsuk52
1459857109
цакташа можно убрать
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клoр
1459893127
промес это просто лол, так обосратся
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арейская
1459912023
Не согласна в отношении Еременко, за исключением того эпизода, что в статье, отработал своё время игрок классно
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