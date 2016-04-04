Сделано по ГОСТу. Как клубы РФПЛ используют стандарты

32% – средний, и оттого не самый высокий показатель. Доля голов, забиваемых отдельными клубами с использованием стандартов, достигает 40%. В условиях, когда уровень физической и тактической подготовленности команд постепенно выравнивается, взламывать оборону с игры становится все тяжелее. Даже футбольные гении вроде трио из «Барселоны» порой встают в тупик. Поэтому отточенный до автоматизма розыгрыш или удар с конкретной точки – фактор, который может склонить чашу весов в твою пользу. А для аутсайдеров часто это вообще единственный шанс забить.

«Уфа» половину всех своих голов провела со стандартов, а аномально низкая эффективность их реализации «крылышками» – главная причина того, что играющие в толковый футбол самарцы забили меньше всех в лиге. Ведь ставка Веркаутерена на стандарты очевидна – по доле ударов после их розыгрыша «Крылья Советов» лучшие. Остаются стандарты резервом для «Рубина», зарабатывающего по шесть корнеров каждую игру (чаще только «Зенит») и «Кубани» – третьего клуба, которому проще довести дело до удара с игры. Явно недобирают очков из-за слабого использования стандартных положений ЦСКА и особенно «Терек». «Ростов» бьет редко, но метко – по эффективности реализации дончане лидируют. Неплохие показатели у «Динамо», которое за счет обилия хорошо играющих на втором этаже футболистов остается в топе и после ухода Вальбуэна.

Основных бонусов у стандарта три: удар производится по неподвижному мячу, без цейтнота времени и, как правило, на чужой половине поля. Здесь успех напрямую зависит от мастерства исполнителя. Пример простого, но элегантного розыгрыша представил «Локомотив», оригинального – еще тархановский «Урал». Однако чаще команды не заморачиваются, предпочитая банальные передачи в штрафную. Только делают это с разной степенью эффективности.

Наибольшее количество попыток предпринимает чемпион, а Халк – лидер Премьер-лиги по количеству подач и единственный, кто накидал в штрафную уже больше сотни мячей. Адресатов бразилец находит в двух случаях из пяти. Все хорошо только с подачами на ближнюю. В двух зонах питерцы в тройке худших, по подачам в район одиннадцатиметровой – замыкают десятку. Несмотря на это, «Зенит» забил со стандартов больше всех – 10 голов, но здесь не стоит забывать о прямых ударах. Аналогично дела обстоят у ЦСКА – эффективно подавая на дальнюю, армейцы оказались главным аутсайдером в обеих центральных зонах, а по результативным подачам на ближнюю – идут в середине таблицы. Москвичам стоит сменить исполнителя, потому что лишь 37% передач Тошича находят адресата. Среди двадцати наиболее часто исполняющих подачи со стандартов футболистов серб – худший. В результате, ЦСКА с помощью стандартных положений отличился лишь 4 раза.

Зато в лидеры пробрался «Спартак». Команда Аленичева в топе по трем зонам из четырех, а из подач в район одиннадцатиметровой «красно-белые» замыкают каждую вторую. Причем большую часть стандартов исполняет Промес, у которого заметно хромает точность – 46%. По доле голов, забитых в результате розыгрыша стандартов, «Спартак» третий в лиге, как и по числу предпринимаемых попыток. Правда и по доле пропущенных со стандартов голов москвичи ближе к аутсайдерам. В этом смысле выделяется тройка прошлогодних призеров, «Ростов» с «Тереком» (что ожидаемо) и «Мордовия». Саранчане вообще хорошо защищаются. Если оставить за скобками сумасшествие в матче против ЦСКА, то команда Гордеева взлетела бы в топ по надежности обороны. ЦСКА с «Краснодаром» минимизируют риск, по минимуму нарушая правила на своей половине. «Урал» менее осторожен, и ему это аукается обилием пропущенных со стандартов мячей.

Обращает на себя внимание успешность «Анжи» при стандартах у чужих ворот. Боли бил, бьет и будет бить, но КПД француза отчаянно стремится к нулю. В результате, доводя до удара значительную часть розыгрышей, по реализации махачкалинцы плетутся в хвосте. Зато в их ворота летит все подряд. Команда пропускает больше всех в принципе, и треть мячей, оказавшихся в сетке, была забита в результате стандартов. Еще острее в глаза бросается откровенная слабость стандартов в исполнении другого южного клуба – «Терека». Грозненцы ставят на комбинационный футбол, недооценивая потенциал коротких розыгрышей. Они зарабатывают меньше всех угловых, реже всех пытаются подавать в штрафную. В трех зонах из четырех грозненцы находятся в числе аутсайдеров по эффективности подач. Это тем удивительнее, что у Рахимова есть Мацей Рыбус – человек, входящий в тройку лучших исполнителей стандартов. Поляк доводит мяч до адресата в двух случаях из трех.

В топ-10 оказалось по два игрока от «Локомотива» и «Крыльев Советов». В обоих случаях есть футболист, подающий большую часть стандартов (Самедов и Молло) со средней эффективностью (41% и 51% соответственно) и другой игрок основной обоймы, исполняющий меньшую часть с большей эффективностью – Касаев (67%) и Габулов (66%). Возможно, дело в определенных пристрелянных точках на поле или умении исполнить подачу только с одного из флангов, а может банально в авторитете лидеров. Из пятерки игроков, в абсолютных значениях исполнивших наибольшее количество подач, наилучший процент точности у Ионова (56%, как и у отбывшего Вальбуэна). С точки зрения эффективности лучший – плеймейкер «Мордовии» Олег Власов.