«Галатасарай» выгнали из еврокубков. «Амкар» вышел в полуфинал Кубка России. Дайджест событий дня

Англичане хотят создать европейскую суперлигу

Проваливающиеся в последнее время в еврокубках английские клубы задумали создать европейскую суперлигу, в которой будут участвовать одни гранды вне зависимости от занятого в чемпионате места – с новым турниром они будут связаны контрактом. Авторы идеи – «Арсенал«, «Ливерпуль«, «Манчестер Сити«, «Манчестер Юнайтед« и «Челси«. Видимо, англичане свято верят в то, что перемены сделают их сильнее. Впрочем, разговоры о суперлиге ведутся уже много лет, но успехом не пользуются.

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Касорла может пропустить остаток сезона

Из пяти клубов-заговорщиков, о которых говорилось выше, лишь у «Арсенала» еще есть реальные шансы на чемпионство, но теперь клубу придется обойтись без Санти Касорлы, который выбыл, скорее всего, до конца сезона. «У него есть проблемы с ахиллом, которые не дадут ему выйти на поле. Колено в порядке, но теперь проблема с тендинитом», – грустно отметил Арсен Венгер. Сам же Касорла оптимистично заявляет, что поправится к апрелю. На футбольном поле его последний раз видели 29 ноября прошлого года в матче «Арсенала» с «Норвичем».

«Манчестер Юнайтед» готовит 80 миллионов за Игуаина

И снова «Манчестер Юнайтед«, которому впору подписывать пожизненный контракт с нашим дайджестом. Впрочем, пока манкунианцы наметили себе очередную трансферную цель – на этот раз они планируют купить грозного форварда «Наполи« Гонсало Игуаина, наколотившего в нынешнем сезоне 27 голов в 34 матчах. Ради нападающего «МЮ» готов расстаться аж с 80 миллионами евро. Поговаривают, что этого перехода очень ждет возможный будущий наставник клуба Жозе Моуринью. Кстати, в серии А «МЮ» присмотрел себе еще одного игрока атаки, причем откопал его в «Сассуоло».

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«Амкар» выбил «Динамо» из Кубка России и вышел в полуфинал на «Зенит»

В последнем четвертьфинальном матче Кубка России пермский «Амкар» уверенно переиграл московское «Динамо», забив ему два безответных мяча в первом тайме и обменявшись с соперником голами под конец игры.

Кубок России. 1/4 финала

Амкар (Пермь) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Прудников, 26; 2:0 – Зайцев, 39; 2:1 – Драгун, 86; 3:1 – Шаваев, 90 (с пенальти)

По неофициальным данным, полуфинальные матчи турнира состоятся 20 апреля: «Амкар» примет «Зенит» в Перми, а «Краснодар» отправится в гости к ЦСКА.

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Канделаки рассказала о презрении к себе со стороны коллектива «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась воспоминаниями о первой встрече с сотрудниками канала: «Презрение было самой приятной реакцией людей в тот день. Мне говорят: «Нас не одели, не причесали, не подготовили студию, на дали денег на командировку…» Теперь вам сделают всe. Давайте посмотрим, что будет дальше. Кто-то сумеет воспользоваться возможностями, а кому-то они не помогут, потому что нет харизмы и способности меняться перед лицом больших вызовов».

Впрочем, что нам, простым людям, до их контрактов? Главное, что «Матч ТВ» собирается привезти в Россию Кубки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка с 3 по 6 марта. И уже известно, где можно сфотографироваться с трофеями .

«Галатасарай» исключен из еврокубков на два сезона

УЕФА подтвердил отстранение турецкого «Галатасарая« от еврокубковых турниров сроком на два года из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Таким образом, мы не увидим в еврокубках Уэсли Снейдера и Лукаса Подольски, если только оба футболиста не задумаются о переходе в другой клуб. Впрочем, сейчас «Галатасарай» и так находится вне зоны еврокубков у себя в чемпионате, занимая пятое место.

Роналду и Рамос собираются уйти из «Реала»

Звезды «Реала« – защитник Серхио Рамос и нападающий Криштиану Роналду – попросили президента клуба Флорентино Переса выставить их на трансфер после поражения в мадридском дерби. Ранее Роналду уже влип в небольшой скандал, раскритиковав партнеров по команде после этого матча. Что касается Рамоса, то капитан «сливочных» готов рассматривать трансферные предложения от других клубов.

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«Ювентус» продлит контракт с Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет связан с туринцами новым контрактом сроком до лета 2019 года. Таким образом, руководство туринского клуба решило продлить соглашение, которое было рассчитано до 2017 года. Напомним, что ранее СМИ активно отправляли итальянца в мадридский «Реал» и лондонский «Челси».