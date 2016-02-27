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    Аллегри: «Разговоры о «Челси» вызывают у меня улыбку»

    Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что в данный момент не задумывается о своем будущем. Также специалист отметил, что у него вызывают улыбку разговоры о его возможном назначении в "Челси". Напомним, по информации СМИ 48-летний итальянец может встать у руля лондонской команды по окончании текущего сезона.

    "Разговоры о переходе в "Челси" вызывают у меня улыбку. Сейчас не задумываюсь о будущем, так как важно хорошо завершить сезон. Делаем все, чтобы в пятый раз подряд стать чемпионами Италии, добраться до финала кубка и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Стать главным тренером сборной Италии? Я в "Ювентусе". Я не понимаю, зачем вы продолжаете пытаться заставить меня уйти?", – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    27.02.2016 15:39
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