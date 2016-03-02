Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Матч ТВ» привезет в Россию главные футбольные трофеи

    "Матч ТВ" проведет турне главных футбольных трофеев по России.

    С 3 по 6 марта Кубки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка будут представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

    В Москве трофеи можно будет увидеть в универмаге "Цветной" с 3 по 4 марта, в Краснодаре – на стадионе перед матчем "Краснодар" – "Зенит" – 5 марта, а 6 марта – в Санкт-Петербурге в фан-шопе "Зенита" на Невском проспекте.

    У посетителей будет возможность увидеть трофеи и сфотографироваться на их фоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2016 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mateo Kovacic 2 марта 2016, 20:43

      а 6 марта – в Санкт-Петербурге в секс-шопе "Зенита" на Невском проспекте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 2 марта 2016, 15:50

      как всегда Россия - это Питер и Москва, ну и Краснодару в этот раз перепало. Вот по такой схеме у нас всё и делится....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Sanloko 2 марта 2016, 17:28

      Ну так правильно.В крупных городах,так сможет увидеть бОльшее количество людей,чем возить через всю страну.Я думаю это дорогое удовольствие,которое стоит не малых денег,особенно по нынешнему то курсу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Sanloko 2 марта 2016, 19:45

      просто это самые футбольные города

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11