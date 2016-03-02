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    Аллегри может возглавить «Реал» в следующем сезоне

    Мадридский "Реал" проявляет интерес к главному тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

    Президент "королевского клуба" Флорентино Перес может сделать предложение итальянскому наставнику возглавить его команду по окончании сезона.

    Перес недоволен тем, что "Реал" проиграл "Атлетико" (0:1) в матче чемпионата Испании и практически потерял шансы стать чемпионом. Если "Реал" неудачно выступит и в Лиге чемпионов, то нынешний наставник Зинедин Зидан может быть уволен.

    Ранее сообщалось, что Перес не планирует увольнять Зидана и даже предоставил ему полный контроль над трансферами.

    Источник: Football Italia

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    02.03.2016 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 2 марта 2016, 15:50

      реал в этом году лигу чемпионов не возьмет, травмы , на лавке игроки с таланта Черышева)

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