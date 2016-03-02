Аллегри может возглавить «Реал» в следующем сезоне

реал в этом году лигу чемпионов не возьмет, травмы , на лавке игроки с таланта Черышева)
Мадридский "Реал" проявляет интерес к главному тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Президент "королевского клуба" Флорентино Перес может сделать предложение итальянскому наставнику возглавить его команду по окончании сезона.
Перес недоволен тем, что "Реал" проиграл "Атлетико" (0:1) в матче чемпионата Испании и практически потерял шансы стать чемпионом. Если "Реал" неудачно выступит и в Лиге чемпионов, то нынешний наставник Зинедин Зидан может быть уволен.
Ранее сообщалось, что Перес не планирует увольнять Зидана и даже предоставил ему полный контроль над трансферами.