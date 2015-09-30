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  • ЦСКА – ПСВ - 3:2, «Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург» - 2:1, «Ювентус» - «Севилья» - 1:0. Онлайн матчей Лиги чемпионов

ЦСКА – ПСВ - 3:2, «Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург» - 2:1, «Ювентус» - «Севилья» - 1:0. Онлайн матчей Лиги чемпионов

<p><em>Баталии второго тура группового этапа Лиги чемпионов продолжаются. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях главного клубного турнира Европы.</em></p> <p><strong>23:35 Агуэро под конец матча приносит победу "Сити"! И Роналду забил свой второй гол в ворота "Мальме". </strong></p> <p><strong>23:31</strong> И "ПСЖ" третий "Шахтеру" отправил.</p> <p><strong>23:28 </strong>Дзадза забивает второй гол в ворота "Севильи"!</p> <p><strong>23:20 Вторую желтую карточку получает Ариас. ПСВ в меньшинстве! </strong></p> <p><strong>23:16 </strong>Затишье везде. Концовки обещают быть жаркими!</p> <p><strong>23:07 </strong>Счет становится 3:2. ЦСКА, проснись!!! Максим Лестьенн дубль оформил.</p> <p><strong>23:06 "Манчестер Сити" сравнивает счет! Отаменди отличился. </strong></p> <p><strong>23:00 </strong>Сухаря не будет. Пропускаем.</p> <p><strong>22:55 Смоллинг выводит "МЮ" вперед в матче с "Вольфсбургом"! А вот синий "Манчестер" проигрывает гладбахской "Боруссии". Это неожиданность!</strong></p> <p><strong>22:54 </strong><strong>Первый гол во вторых таймах сегодняшних матчей забивает "Бенфика"! </strong></p> <p><strong>22:47 </strong>Вторые таймы начались.</p> <p><strong>22:41 Гол Сейду с пенальти. </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003459" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:36 Хорошо быть Альваро Моратой и вот так забивать в Лиге чемпионов. </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003450" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:32 Пока полюбуйтесь на гол Сейду Думбия, который ивуариец забил с игры! </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003424" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:30 А за "Ювентус" Мората забил! </strong></p> <p><strong>22:29 Не смог реализовать пенальти Думбия. Счет остается 3:0. </strong></p> <p><strong>22:24 "Манчестер Юнайтед" сравнял счет! Хуан Мата постарался. А Никлас Гайтан выровнял положение и в игре "Атлетико" - "Бенфика"! </strong></p> <p><strong>22:20 Сейду ДУМБИЯ!!!! Реализует пенальти! </strong></p> <p><strong>22:16 Криштиану забивает. "Реал" все-таки впереди! </strong></p> <p><strong>22:11 </strong>Талантливый форвард Корреа выводит "Атлетико" вперед в матче с "Бенфикой"!</p> <p><strong>22:10 Гол Калиджури вашему вниманию.</strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003378" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:08 </strong>А "ПСЖ" забивает уже второй мяч в ворота "Шахтера".</p> <p><strong>22:05 ЭТО СЕЙДУ! Это Думбия! Это 2:0!!! ЦСКА выигрывает у ПСВ! </strong></p> <p><strong>22:02 Полюбуйтесь на гол Мусы! Классно разобрался. </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003374" width="720"></iframe></p> <p><strong>21:55 </strong>ПСЖ" уже выигрывает у "Шахтера"!</p> <p><strong>21:52 АХМЕД МУСАААААА! Это гол, ребята! Это гол!</strong></p> <p><strong>21:50 КАЛИДЖУРИ! "Манчестер Юнайтед" пропускает. Все проходит в обычном для английских клубов стиле. </strong></p> <p><strong>21:44 </strong>Дружненько перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей <a href="https:///online/86995" target="_blank">ЦСКА - ПСВ</a> и <a href="https:///online/86994" target="_blank">"Манчестер Юнайтед" - "Вольфсбург".</a></p> <p><strong>21:37 Сегодняшние матчи Лиги чемпионов можно посмотреть на нашем сайте. Особое внимание обратите на матч <a href="https:///online/86999" target="_blank">"Ювентус" - "Севилья"</a>. </strong></p> <p><strong>21:30 </strong>Ненадолго обратим взоры на день вчерашний. "Зенит" обыграл "Гент" и впервые в истории набрал шесть очков  в двух матчах группового этапа. Мы <a href="https:///articles?id=443919" target="_blank">разобрали </a>победу наших по цифрам!</p> <p><strong>21:24 </strong>Сегодня Акинфеев точно должен сыграть на ноль. Василий Уткин за свои слова отвечает!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443637360_Сохраненное изображение 2015-9-30_21-20-52.14.jpg" style="height:113px; width:506px" /></p> <p><strong>21:20 Один из сегодняшних матчей Лиги чемпионов уже завершился. Казахстанская "Астана" набрала первое очко в групповом этапе, сыграв вничью с "Галатасараем"! </strong><strong>Все основные события развернулись в концовке встречи, когда было забито сразу три гола. Прочитать об этом можно в нашем <a href="https:///online/86996" target="_blank">текстовом онлайне</a>. </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443637056_Астана.jpg" style="height:405px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>21:14 </strong>"Севилье" тоже необходимо побеждать. Конечно, испанскую команду вряд ли можно назвать фаворитом противостояния с "Ювентусом". Но мы попробуем дать прогноз, что испанцы сегодня не проиграют! На Коноплянку, вчера отмечавшего день рождения, будем смотреть особенно пристально.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443636801_Севилья.jpg" style="height:360px; width:720px" /></p> <p><strong>21:09 Внимания сегодня заслуживает и еще один интересный матч. "Ювентус" и "Севилья" неудачно стартовали в своих национальных чемпионатах. Пошли слухи, что "старая синьора" может даже расстаться с Массимилиано Аллегри. Но в Лиге чемпионов "Ювентус" пока радует. Полюбуемся же на них и сегодня! </strong></p> <p><br /> <img alt="" src="/images/upload/1443636470_Сохраненное изображение 2015-9-30_21-5-3.818.jpg" style="height:163px; width:518px" /></p> <p><strong>21:05 </strong>"Вольфсбург" тоже настроен повеселиться. Немцы уже добыли три очка в матче с ЦСКА, создав себе определенный задел. Теперь можно наконец-то сыграть в свое удовольствие и лишний раз позлить "красных дьяволов"!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443636202_Деее.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p> <p><strong>21:00 </strong><strong>Наши соперники сегодня тоже дремать не будут. "Манчестер Юнайтед", например, попытается спасти Англию от позора. Английские клубы что-то повадились постоянно проигрывать в Лиге чемпионов. Неприятная тенденция. </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443636013_V..png" style="height:424px; width:300px" /></strong></p> <p><strong>20:55 </strong>ПСВ - соперник серьезный. И не ставьте в пример матчи прошлого года, когда московское "Динамо" просто разрывало голландскую команду. Ушел Депай, а слабее этот коллектив не стал. Почитайте об этом в нашем <a href="https:///articles?id=443945" target="_blank">материале</a>.</p> <p><strong>20:50 </strong>Состав наших гостей тоже уже известен:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443635438_ПСВ.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p> <p><strong>20:45 Стартовый состав ЦСКА:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443635114_ЦСКА.jpg" style="height:500px; width:500px" /></strong></p> <p><strong>20:40</strong> Ребята, привет! Мы начинаем следить за матчами Лиги чемпионов. Составы команд, интересные факты, видео главных моментов и забитых мячей – все это ожидает вас в ближайшие несколько часов. Оставайтесь с нами и почаще обновляйте страницу!</p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА ПСВ Манчестер Юнайтед Ювентус Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Вернблум Понтус Думбия Сейду Погба Поль Депай Мемфис Нарсинг Лусиано Дибала Пауло Марсьяль Антони Слуцкий Леонид Аллегри Массимилиано ван Гаал Луи
Комментарии (3)
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Айзен 87
1443635695
back in ussr астана красавы, свой стадион, лавина эмоций, болел как за своих и не пожалел)
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Трувор
1443639241
МУУУУСАААААААААААААААААААААААА
АААААААААААААААААААААААААА !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:0!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3eмлянин
1443646479
4:0 нужно спокойно доиграть было !!!
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