ЦСКА – ПСВ - 3:2, «Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург» - 2:1, «Ювентус» - «Севилья» - 1:0. Онлайн матчей Лиги чемпионов

<p><em>Баталии второго тура группового этапа Лиги чемпионов продолжаются. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях главного клубного турнира Европы.</em></p> <p><strong>23:35 Агуэро под конец матча приносит победу "Сити"! И Роналду забил свой второй гол в ворота "Мальме". </strong></p> <p><strong>23:31</strong> И "ПСЖ" третий "Шахтеру" отправил.</p> <p><strong>23:28 </strong>Дзадза забивает второй гол в ворота "Севильи"!</p> <p><strong>23:20 Вторую желтую карточку получает Ариас. ПСВ в меньшинстве! </strong></p> <p><strong>23:16 </strong>Затишье везде. Концовки обещают быть жаркими!</p> <p><strong>23:07 </strong>Счет становится 3:2. ЦСКА, проснись!!! Максим Лестьенн дубль оформил.</p> <p><strong>23:06 "Манчестер Сити" сравнивает счет! Отаменди отличился. </strong></p> <p><strong>23:00 </strong>Сухаря не будет. Пропускаем.</p> <p><strong>22:55 Смоллинг выводит "МЮ" вперед в матче с "Вольфсбургом"! А вот синий "Манчестер" проигрывает гладбахской "Боруссии". Это неожиданность!</strong></p> <p><strong>22:54 </strong><strong>Первый гол во вторых таймах сегодняшних матчей забивает "Бенфика"! </strong></p> <p><strong>22:47 </strong>Вторые таймы начались.</p> <p><strong>22:41 Гол Сейду с пенальти. </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003459" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:36 Хорошо быть Альваро Моратой и вот так забивать в Лиге чемпионов. </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003450" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:32 Пока полюбуйтесь на гол Сейду Думбия, который ивуариец забил с игры! </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003424" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:30 А за "Ювентус" Мората забил! </strong></p> <p><strong>22:29 Не смог реализовать пенальти Думбия. Счет остается 3:0. </strong></p> <p><strong>22:24 "Манчестер Юнайтед" сравнял счет! Хуан Мата постарался. А Никлас Гайтан выровнял положение и в игре "Атлетико" - "Бенфика"! </strong></p> <p><strong>22:20 Сейду ДУМБИЯ!!!! Реализует пенальти! </strong></p> <p><strong>22:16 Криштиану забивает. "Реал" все-таки впереди! </strong></p> <p><strong>22:11 </strong>Талантливый форвард Корреа выводит "Атлетико" вперед в матче с "Бенфикой"!</p> <p><strong>22:10 Гол Калиджури вашему вниманию.</strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003378" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:08 </strong>А "ПСЖ" забивает уже второй мяч в ворота "Шахтера".</p> <p><strong>22:05 ЭТО СЕЙДУ! Это Думбия! Это 2:0!!! ЦСКА выигрывает у ПСВ! </strong></p> <p><strong>22:02 Полюбуйтесь на гол Мусы! Классно разобрался. </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003374" width="720"></iframe></p> <p><strong>21:55 </strong>ПСЖ" уже выигрывает у "Шахтера"!</p> <p><strong>21:52 АХМЕД МУСАААААА! Это гол, ребята! Это гол!</strong></p> <p><strong>21:50 КАЛИДЖУРИ! "Манчестер Юнайтед" пропускает. Все проходит в обычном для английских клубов стиле. </strong></p> <p><strong>21:44 </strong>Дружненько перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей <a href="https:///online/86995" target="_blank">ЦСКА - ПСВ</a> и <a href="https:///online/86994" target="_blank">"Манчестер Юнайтед" - "Вольфсбург".</a></p> <p><strong>21:37 Сегодняшние матчи Лиги чемпионов можно посмотреть на нашем сайте. Особое внимание обратите на матч <a href="https:///online/86999" target="_blank">"Ювентус" - "Севилья"</a>. </strong></p> <p><strong>21:30 </strong>Ненадолго обратим взоры на день вчерашний. "Зенит" обыграл "Гент" и впервые в истории набрал шесть очков в двух матчах группового этапа. Мы <a href="https:///articles?id=443919" target="_blank">разобрали </a>победу наших по цифрам!</p> <p><strong>21:24 </strong>Сегодня Акинфеев точно должен сыграть на ноль. Василий Уткин за свои слова отвечает!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443637360_Сохраненное изображение 2015-9-30_21-20-52.14.jpg" style="height:113px; width:506px" /></p> <p><strong>21:20 Один из сегодняшних матчей Лиги чемпионов уже завершился. Казахстанская "Астана" набрала первое очко в групповом этапе, сыграв вничью с "Галатасараем"! </strong><strong>Все основные события развернулись в концовке встречи, когда было забито сразу три гола. Прочитать об этом можно в нашем <a href="https:///online/86996" target="_blank">текстовом онлайне</a>. </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443637056_Астана.jpg" style="height:405px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>21:14 </strong>"Севилье" тоже необходимо побеждать. Конечно, испанскую команду вряд ли можно назвать фаворитом противостояния с "Ювентусом". Но мы попробуем дать прогноз, что испанцы сегодня не проиграют! На Коноплянку, вчера отмечавшего день рождения, будем смотреть особенно пристально.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443636801_Севилья.jpg" style="height:360px; width:720px" /></p> <p><strong>21:09 Внимания сегодня заслуживает и еще один интересный матч. "Ювентус" и "Севилья" неудачно стартовали в своих национальных чемпионатах. Пошли слухи, что "старая синьора" может даже расстаться с Массимилиано Аллегри. Но в Лиге чемпионов "Ювентус" пока радует. Полюбуемся же на них и сегодня! </strong></p> <p><br /> <img alt="" src="/images/upload/1443636470_Сохраненное изображение 2015-9-30_21-5-3.818.jpg" style="height:163px; width:518px" /></p> <p><strong>21:05 </strong>"Вольфсбург" тоже настроен повеселиться. Немцы уже добыли три очка в матче с ЦСКА, создав себе определенный задел. Теперь можно наконец-то сыграть в свое удовольствие и лишний раз позлить "красных дьяволов"!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443636202_Деее.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p> <p><strong>21:00 </strong><strong>Наши соперники сегодня тоже дремать не будут. "Манчестер Юнайтед", например, попытается спасти Англию от позора. Английские клубы что-то повадились постоянно проигрывать в Лиге чемпионов. Неприятная тенденция. </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443636013_V..png" style="height:424px; width:300px" /></strong></p> <p><strong>20:55 </strong>ПСВ - соперник серьезный. И не ставьте в пример матчи прошлого года, когда московское "Динамо" просто разрывало голландскую команду. Ушел Депай, а слабее этот коллектив не стал. Почитайте об этом в нашем <a href="https:///articles?id=443945" target="_blank">материале</a>.</p> <p><strong>20:50 </strong>Состав наших гостей тоже уже известен:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443635438_ПСВ.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p> <p><strong>20:45 Стартовый состав ЦСКА:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443635114_ЦСКА.jpg" style="height:500px; width:500px" /></strong></p> <p><strong>20:40</strong> Ребята, привет! Мы начинаем следить за матчами Лиги чемпионов. Составы команд, интересные факты, видео главных моментов и забитых мячей – все это ожидает вас в ближайшие несколько часов. Оставайтесь с нами и почаще обновляйте страницу!</p>