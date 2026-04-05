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  • «Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 18:20
Спартак
05.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
66' Э. Барко (П) 83' П. Солари
23' С. Монтес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Алексей Батраков
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
5
Барко
7
Солари
11
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
3
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
7
Бакаев
10
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
83
Фернандеш
62
Полех
62
Полех
83
Фернандеш
11
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
11
Гарсия
10
Воробьев
5
Ньямси
5
Ньямси
10
Воробьев
7
Бакаев
27
Комличенко
27
Комличенко
7
Бакаев
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Маркиньос
ЛВ
Владислав Саусь
АП
Даниил Зорин
АП
Локомотив
Точно не сыграют
Сергей Пиняев
ЛВ
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
530
327
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Локомотив»

«Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
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