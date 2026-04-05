05.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-2-2-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
5
Барко
7
Солари
11
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
3
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
7
Бакаев
10
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
83
Фернандеш
62
Полех
62
Полех
83
Фернандеш
11
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
11
Гарсия
10
Воробьев
5
Ньямси
5
Ньямси
10
Воробьев
7
Бакаев
27
Комличенко
27
Комличенко
7
Бакаев
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
Точно не сыграют
Локомотив
Точно не сыграют
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
530
327
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»