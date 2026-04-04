04.04.2026, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
3-1-1-3-2
32
Тереховский
89
Попенков
19
Бокоев
24
Неделчару
5
Джурасович
35
Джаковац
10
Аревало
6
Кузьмин
91
Болдырев
22
Дзюба
71
Пестряков
4-1-3-2
35
Акинфеев
22
Гайич
90
Лукин
79
Данилов
3
Круговой
6
Баринов
37
Кармо
10
Обляков
17
Глебов
9
Гонду
31
Кисляк
35
Джаковац
2
Роча
2
Роча
35
Джаковац
10
Аревало
15
Лончар
15
Лончар
10
Аревало
24
Неделчару
80
Хосонов
80
Хосонов
24
Неделчару
91
Болдырев
7
Севикян
7
Севикян
91
Болдырев
17
Глебов
2
Рейс
2
Рейс
17
Глебов
79
Данилов
4
Виктор
4
Виктор
79
Данилов
37
Кармо
18
Козлов
18
Козлов
37
Кармо
10
Обляков
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Обляков
Остались в запасе
Акрон
ЦСКА
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
8
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
7
Матеус Алвес
АП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Акрон - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
18
Офсайды
2
0
Количество передач
338
419
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против ЦСКА, 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»