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  • «Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 12:35
Оренбург
22.03.2026, воскресенье, 13:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
17' Л. Гарсия 25' Р. Литвинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Джонни Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
АП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
77
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
27
Ренат Голыбин
АП
78
Руслан Куль
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Спартак
62
Павел Полех
ЛВ
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
3
Ведерников
18
Муфи
59
Аванесян
37
Ду Кейрос
77
Томпсон
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
9
Савельев
4-1-2-2-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Джику
3
Ву
68
Литвинов
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
5
Барко
10
Маркиньос
11
Гарсия
59
Аванесян
57
Болотов
57
Болотов
59
Аванесян
3
Ведерников
27
Голыбин
27
Голыбин
3
Ведерников
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
8
Пуэбла
30
Гузина
30
Гузина
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
7
Гюрлюк
10
Маркиньос
62
Полех
62
Полех
10
Маркиньос
97
Денисов
2
Рябчук
2
Рябчук
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
35
Мартинс
18
Умяров
5
Барко
7
Солари
7
Солари
5
Барко
11
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
11
Гарсия
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Спартак
Под вопросом
Срджан Бабич
ЦЗ
Илья Самошников
ЛЗ
Статистика матча Оренбург - Спартак
1
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
21
Офсайды
1
2
Количество передач
347
434
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Спартака», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 13:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Спартак»

«Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
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