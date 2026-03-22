22.03.2026, воскресенье, 13:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-1-3-1
1
Овсянников
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
3
Ведерников
18
Муфи
59
Аванесян
37
Ду Кейрос
77
Томпсон
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
9
Савельев
4-1-2-2-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Джику
3
Ву
68
Литвинов
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
5
Барко
10
Маркиньос
11
Гарсия
59
Аванесян
57
Болотов
57
Болотов
59
Аванесян
3
Ведерников
27
Голыбин
27
Голыбин
3
Ведерников
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
8
Пуэбла
30
Гузина
30
Гузина
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
7
Гюрлюк
10
Маркиньос
62
Полех
62
Полех
10
Маркиньос
97
Денисов
2
Рябчук
2
Рябчук
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
35
Мартинс
18
Умяров
5
Барко
7
Солари
7
Солари
5
Барко
11
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
11
Гарсия
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Оренбург - Спартак
1
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
21
Офсайды
1
2
Количество передач
347
434
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Спартака», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 13:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»