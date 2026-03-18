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  • «Ливерпуль» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Ливерпуль» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 21:50
Ливерпуль
18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Галатасарай
25' Д. Собослаи 51' У. Экитике 53' Р. Гравенберх 62' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
5
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
17
Вирц
8
Собослаи
10
Салах
22
Экитике
3-2-1-3-1
23
Чакир
93
Боэ
14
Бартакжи
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
7
Салаи
4
Якобс
21
Йилмаз
45
Осимхен
30
Фримпонг
17
Джонс
17
Джонс
30
Фримпонг
8
Гравенберх
42
Ньони
42
Ньони
8
Гравенберх
17
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
17
Вирц
22
Экитике
14
Кьеза
14
Кьеза
22
Экитике
10
Салах
11
Гакпо
11
Гакпо
10
Салах
14
Бартакжи
13
Эльмали
13
Эльмали
14
Бартакжи
34
Торрейра
19
Акгюн
19
Акгюн
34
Торрейра
93
Боэ
77
Ланг
77
Ланг
93
Боэ
45
Осимхен
19
Сане
19
Сане
45
Осимхен
Ланг
9
Икарди
9
Икарди
Ланг
Остались в запасе
Ливерпуль
Галатасарай
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
68
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
68
Киран Моррисон
АП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Окан Бурук
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Харви Дэвис
ВР
Ватару Эндо
ОП
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Can Armando Güner
ЦФ
Renato Nhaga
ЦП
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Статистика матча Ливерпуль - Галатасарай
Всего ударов по воротам
32
4
Удары в створ
16
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
7
Офсайды
3
0
Количество передач
528
317
Сейвы
1
11
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
22
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
4.88
0.18
xGP (предотвращенные голы)
1.43
1.43

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ливерпуль» против «Галатасарая», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Галатасарай»

«Ливерпуль» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Галатасарай Ливерпуль
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