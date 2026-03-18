18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
5
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
17
Вирц
8
Собослаи
10
Салах
22
Экитике
3-2-1-3-1
23
Чакир
93
Боэ
14
Бартакжи
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
7
Салаи
4
Якобс
21
Йилмаз
45
Осимхен
30
Фримпонг
17
Джонс
17
Джонс
30
Фримпонг
8
Гравенберх
42
Ньони
42
Ньони
8
Гравенберх
17
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
17
Вирц
22
Экитике
14
Кьеза
14
Кьеза
22
Экитике
10
Салах
11
Гакпо
11
Гакпо
10
Салах
14
Бартакжи
13
Эльмали
13
Эльмали
14
Бартакжи
34
Торрейра
19
Акгюн
19
Акгюн
34
Торрейра
93
Боэ
77
Ланг
77
Ланг
93
Боэ
45
Осимхен
19
Сане
19
Сане
45
Осимхен
Ланг
9
Икарди
9
Икарди
Ланг
Остались в запасе
Ливерпуль
Галатасарай
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
68
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
68
Киран Моррисон
АП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ливерпуль - Галатасарай
Всего ударов по воротам
32
4
Удары в створ
16
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
7
Офсайды
3
0
Количество передач
528
317
Сейвы
1
11
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
22
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
4.88
0.18
xGP (предотвращенные голы)
1.43
1.43
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ливерпуль» против «Галатасарая», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Галатасарай»
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Источник: «Бомбардир»