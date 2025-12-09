09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-2-2-1
13
Гарсия
5
Кунде
24
Гарсия
22
Кубарси
3
Бальде
18
Мартин
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-2-3
23
Цеттерер
5
Кристенсен
4
Кох
3
Теате
18
Браун
17
Скири
16
Ларссон
10
Шаиби
7
Кнауфф
27
Гетце
10
Доан
3
Бальде
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Бальде
11
Рафинья
21
де Йонг
21
де Йонг
11
Рафинья
16
Лопес
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
16
Лопес
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
19
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
19
Ямаль
16
Ларссон
18
Дауд
18
Дауд
16
Ларссон
10
Шаиби
19
Бахоя
19
Бахоя
10
Шаиби
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
7
Кнауфф
11
Ваи
11
Ваи
7
Кнауфф
10
Доан
24
Нганкам
24
Нганкам
10
Доан
Остались в запасе
Барселона
Айнтрахт
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
40
Кауа Сантос
ВР
33
Йенс Граль
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
33
Йенс Граль
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Барселона - Айнтрахт
3
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
11
Офсайды
2
8
Количество передач
819
261
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
62
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Айнтрахта», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»