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  • «Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

«Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

5 декабря 2025, 21:50
Лилль
05.12.2025, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
10' Э. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
29
Хамза Игамане
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
27
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
76
T. Mmadi
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
78
Робинио Ваз
ЦФ
3-4-1-2
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
15
Менье
21
Андре
8
Мбаппе
10
Харальдссон
19
Бенталеб
11
Сахрауи
3
Нгой
29
Игамане
4-1-1-2-2
12
Рульи
28
Павар
5
Балерди
32
Агер
33
Эмерсон
18
Вермерен
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
8
Мбаппе
6
Мукау
6
Мукау
8
Мбаппе
10
Харальдссон
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Харальдссон
11
Сахрауи
27
Коррея
27
Коррея
11
Сахрауи
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
14
Пайшао
76
76
14
Пайшао
19
Кондогбиа
26
Надир
26
Надир
19
Кондогбиа
28
Павар
50
Бакола
50
Бакола
28
Павар
17
Обамеянг
78
Ваз
78
Ваз
17
Обамеянг
Остались в запасе
Лилль
Марсель
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лилль - Марсель
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
423
570
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Марселя», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Марсель»

«Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Лилль
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