05.12.2025, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-4-1-2
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
15
Менье
21
Андре
8
Мбаппе
10
Харальдссон
19
Бенталеб
11
Сахрауи
3
Нгой
29
Игамане
4-1-1-2-2
12
Рульи
28
Павар
5
Балерди
32
Агер
33
Эмерсон
18
Вермерен
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
8
Мбаппе
6
Мукау
6
Мукау
8
Мбаппе
10
Харальдссон
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Харальдссон
11
Сахрауи
27
Коррея
27
Коррея
11
Сахрауи
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
14
Пайшао
76
76
14
Пайшао
19
Кондогбиа
26
Надир
26
Надир
19
Кондогбиа
28
Павар
50
Бакола
50
Бакола
28
Павар
17
Обамеянг
78
Ваз
78
Ваз
17
Обамеянг
Остались в запасе
Лилль
Марсель
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лилль - Марсель
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
423
570
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Марселя», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»