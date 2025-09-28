Введите ваш ник на сайте
  «Динамо» Махачкала – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Динамо» Махачкала – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября, 15:50
Динамо Мх
28.09.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
(К) ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
20
Дмитрий Васильев
ОП
19
Александр Коваленко
ЦП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
24
Andrés Alarcón
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
98
Гаджи Будунов
ЦФ
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Сочи
88
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
Александр Осипов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
6
Игнасио Сааведра
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
45
Франсуа Камано
ЛВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
18
Артём Корнеев
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Волк
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
4
Шумахов
16
Мрезиг
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
3-4-1-1-1
99
Дюпин
27
Заика
44
Стойич
3
Солдатенков
82
Волков
14
Кравцов
20
Васильев
25
Аттиат-Алла
19
Коваленко
7
Зиньковский
9
Федоров
Статистика матча Динамо Мх - Сочи
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
20
Офсайды
1
1
Количество передач
337
306
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
66
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Сочи», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Сочи»

«Динамо» Махачкала – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

РПЛ. «Сочи» прервал серию поражений в матче с махачкалинским «Динамо» 2
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
