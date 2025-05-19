19.05.2025, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
1
Митрюшкин
59
Погостнов
3
Фассон
90
Годяев
3
Монтес
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
9
Пиняев
10
Батраков
10
Воробьев
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
8
Бистрович
10
Обляков
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
23
Гуарирапа
22
Койта
24
Ненахов
45
Сильянов
45
Сильянов
24
Ненахов
90
Годяев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
90
Годяев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
22
Койта
15
Пьянич
15
Пьянич
22
Койта
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
8
Бистрович
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
23
Гуарирапа
9
Алеррандро
9
Алеррандро
23
Гуарирапа
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
2
2
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
18
11
Офсайды
0
1
Количество передач
252
552
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»