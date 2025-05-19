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  • «Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

19 мая 2025, 19:20
Локомотив
19.05.2025, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
10' Д. Воробьев 25' Д. Воробьев
47' С. Гуарирапа 80' М. Кисляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
10
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
22
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-4-2-1
1
Митрюшкин
59
Погостнов
3
Фассон
90
Годяев
3
Монтес
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
9
Пиняев
10
Батраков
10
Воробьев
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
8
Бистрович
10
Обляков
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
23
Гуарирапа
22
Койта
24
Ненахов
45
Сильянов
45
Сильянов
24
Ненахов
90
Годяев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
90
Годяев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
22
Койта
15
Пьянич
15
Пьянич
22
Койта
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
8
Бистрович
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
23
Гуарирапа
9
Алеррандро
9
Алеррандро
23
Гуарирапа
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
2
2
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
18
11
Офсайды
0
1
Количество передач
252
552
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
0
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
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