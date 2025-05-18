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  • «Ахмат» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Ахмат» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 12:50
Ахмат
18.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
48' Р. Руис Диас
36' С. Сердеров (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
11
Исмаэл
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Динамо Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
7
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-4-2
1
Ульянов
3
Гогличидзе
4
Ибишев
2
Жиров
55
Тодорович
18
Камилов
7
Садулаев
11
Исмаэл
14
Талаль
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-1-2-1
39
Магомедов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
22
Аззи
16
Мрезиг
99
Алибеков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
47
Глушков
28
Сердеров
77
Мелкадзе
3
Шатара
3
Шатара
77
Мелкадзе
55
Тодорович
95
Адамов
95
Адамов
55
Тодорович
20
Самородов
11
Якуев
11
Якуев
20
Самородов
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
14
Талаль
9
Руис Диас
9
Руис Диас
14
Талаль
5
Табидзе
4
Шумахов
4
Шумахов
5
Табидзе
28
Сердеров
21
Джабраилов
21
Джабраилов
28
Сердеров
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
17
Касинтура
17
Касинтура
16
Мрезиг
70
Гаджиев
25
Агаларов
25
Агаларов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Ахмат
Динамо Мх
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
28
Даниил Зорин
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
28
Даниил Зорин
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Ахмат - Динамо Мх
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
18
Офсайды
0
2
Количество передач
321
291
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо Мх», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо Мх»

«Ахмат» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ахмат
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