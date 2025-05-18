18.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-4-2
1
Ульянов
3
Гогличидзе
4
Ибишев
2
Жиров
55
Тодорович
18
Камилов
7
Садулаев
11
Исмаэл
14
Талаль
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-1-2-1
39
Магомедов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
22
Аззи
16
Мрезиг
99
Алибеков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
47
Глушков
28
Сердеров
77
Мелкадзе
3
Шатара
3
Шатара
77
Мелкадзе
55
Тодорович
95
Адамов
95
Адамов
55
Тодорович
20
Самородов
11
Якуев
11
Якуев
20
Самородов
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
14
Талаль
9
Руис Диас
9
Руис Диас
14
Талаль
5
Табидзе
4
Шумахов
4
Шумахов
5
Табидзе
28
Сердеров
21
Джабраилов
21
Джабраилов
28
Сердеров
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
17
Касинтура
17
Касинтура
16
Мрезиг
70
Гаджиев
25
Агаларов
25
Агаларов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Ахмат
Динамо Мх
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
28
Даниил Зорин
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
28
Даниил Зорин
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Ахмат - Динамо Мх
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
18
Офсайды
0
2
Количество передач
321
291
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо Мх», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо Мх»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»