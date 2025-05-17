17.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-1-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
88
Мехия
32
Вера
17
Берковский
97
Магомедов
7
Бакаев
91
Заболотный
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
8
Вада
8
Йочич
99
Шабанхаджай
10
Даку
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
17
Берковский
24
Фаринья
24
Фаринья
17
Берковский
97
Магомедов
14
Корредера
14
Корредера
97
Магомедов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
27
Мирзов
91
Заболотный
8
Йочич
6
Апшацев
6
Апшацев
8
Йочич
70
Кабутов
23
Безруков
23
Безруков
70
Кабутов
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
Остались в запасе
Химки
Рубин
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Химки - Рубин
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
18
17
Офсайды
3
4
Количество передач
361
296
Сейвы
5
4
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Рубина», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»