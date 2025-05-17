Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Химки» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Химки» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 15:20
Химки
17.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Рубин
9' А. Заболотный 67' А. Руденко 90+2' А. Руденко
12' М. Даку 58' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
88
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
97
Бутта Магомедов
АП
91
Антон Заболотный
(К) ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Валентин Вада
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
10
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
29
Бони Амиан
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
19
Александр Руденко
ЛВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
88
Мехия
32
Вера
17
Берковский
97
Магомедов
7
Бакаев
91
Заболотный
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
8
Вада
8
Йочич
99
Шабанхаджай
10
Даку
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
17
Берковский
24
Фаринья
24
Фаринья
17
Берковский
97
Магомедов
14
Корредера
14
Корредера
97
Магомедов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
27
Мирзов
91
Заболотный
8
Йочич
6
Апшацев
6
Апшацев
8
Йочич
70
Кабутов
23
Безруков
23
Безруков
70
Кабутов
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
Остались в запасе
Химки
Рубин
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Химки - Рубин
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
18
17
Офсайды
3
4
Количество передач
361
296
Сейвы
5
4
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Рубина», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Рубин»

«Химки» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Химки
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
1
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
18:11
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
17:47
Назван лучший игрок 2-го тура РПЛ
16:28
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении
15:59
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»
15:41
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
3
Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»
14:29
3
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
30
Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
14:07
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
8
Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова
13:37
7
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
13:28
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
13:19
1
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
13:00
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
11:29
5
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
10:29
22
Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»
10:17
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
10:04
4
Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»
09:55
8
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
09:46
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+