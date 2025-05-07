Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Арсенала», ответный матч 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Арсенал»