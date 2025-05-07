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  • «ПСЖ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 7 мая 2025

«ПСЖ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 7 мая 2025

7 мая 2025, 20:50
ПСЖ
07.05.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Арсенал
27' Ф. Руис 72' А. Хакими
76' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
15
Жоау Невеш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
4
Деклан Райс
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Арсенал
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-2-3-1
25
Доннарумма
25
Мендеш
4
Маркиньос
6
Пачо
2
Хакими
23
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
15
Невеш
12
Барколя
20
Дуэ
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
17
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
4
Райс
6
Мерино
5
Парти
7
Сака
10
Эдегор
2
Мартинелли
20
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
20
Дуэ
12
Барколя
7
Дембеле
7
Дембеле
12
Барколя
25
Мендеш
9
Рамуш
9
Рамуш
25
Мендеш
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
Остались в запасе
ПСЖ
Арсенал
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
11
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
11
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча ПСЖ - Арсенал
2
4
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
318
356
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
9
17
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
3.14

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Арсенала», ответный матч 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Арсенал»

«ПСЖ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 7 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ
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