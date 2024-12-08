08.12.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-3-2
1
Опарин
95
Адамов
2
Жиров
4
Ибишев
40
Уциев
27
Камило
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
27
Кардосо
20
Самородов
4-1-3-2
99
Сысуев
61
Столбов
27
Прохин
38
Касимов
88
Караташ
8
Коваленко
20
Рыбчинский
8
Башич
26
Марин
10
Сахархизан
5
Михайлов
20
Самородов
18
Камилов
18
Камилов
20
Самородов
27
Кардосо
14
Талаль
14
Талаль
27
Кардосо
61
Столбов
31
Зотов
31
Зотов
61
Столбов
8
Коваленко
6
Горбани
6
Горбани
8
Коваленко
20
Рыбчинский
7
Гюрлюк
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Ахмат - Оренбург
3
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
12
18
Офсайды
3
0
Количество передач
277
463
Сейвы
2
5
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Оренбурга», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»