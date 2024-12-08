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  • «Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 17:50
Ахмат
08.12.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
50' А. Жиров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
40
Ризван Уциев
(К) ПЗ
27
Камило
ОП
11
Исмаэл
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
99
Николай Сысуев
(К) ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
8
Иван Башич
АП
26
Химми Марин
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
4-1-3-2
1
Опарин
95
Адамов
2
Жиров
4
Ибишев
40
Уциев
27
Камило
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
27
Кардосо
20
Самородов
4-1-3-2
99
Сысуев
61
Столбов
27
Прохин
38
Касимов
88
Караташ
8
Коваленко
20
Рыбчинский
8
Башич
26
Марин
10
Сахархизан
5
Михайлов
20
Самородов
18
Камилов
18
Камилов
20
Самородов
27
Кардосо
14
Талаль
14
Талаль
27
Кардосо
61
Столбов
31
Зотов
31
Зотов
61
Столбов
8
Коваленко
6
Горбани
6
Горбани
8
Коваленко
20
Рыбчинский
7
Гюрлюк
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Ахмат - Оренбург
3
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
12
18
Офсайды
3
0
Количество передач
277
463
Сейвы
2
5
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Оренбурга», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Оренбург»

Ахмат – Оренбург матч 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат
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