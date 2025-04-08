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  • Титов оценил игру купленного за 20 миллионов спартаковца Гарсии

Титов оценил игру купленного за 20 миллионов спартаковца Гарсии

8 апреля 2025, 00:25
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру форварда команды Ливая Гарсии.

  • Тринидадец куплен за 20 миллионов евро у АЕКа.
  • Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».
  • У игрока 0+0 в РПЛ.

– Как вам игра Ливая Гарсии? Играет ли он на ту сумму, которая за него была заплачена?

– Это вопрос не ко мне, играет ли он на эту сумму. Если за него отдали такие деньги, значит, он этих денег достоин. Есть рынок, есть ситуация политическая, поэтому нам приходится переплачивать. А достоин он или нет... Мне кажется, есть момент адаптации. Я надеюсь, что, конечно, он достоин этих денег. Главное, чтобы у нас были еврокубки, и он себя проявил не только в чемпионате России, но и там, когда нас допустят.

– После шести проведeнных матчей видите ли вы у него яркие качества, за счeт чего он оказался в «Спартаке»?

– Можно вспомнить того же Халка, Вендела, Клаудиньо в «Зените». Да в «Спартаке» тот же Промес не сразу стал тем Промесом, про которого мы сейчас говорим – вот это величина. Нужно время на адаптацию, поэтому ждeм. А качества у него есть. Мастер, однозначно. А что будет дальше, будет зависеть только от него.

– Можно ли сравнить процесс адаптации Гарсии с моментом приезда Луиса Робсона в 1997 году?

– Робсон хотел обучаться, хотел играть в футбол. Давайте не будем путать то, что было раньше, и то, что есть сегодня. Раньше было так: привозили с пляжа, зашло – отлично, не зашло – ничего страшного, потому что это стоило все копейки. Сегодня люди тратят большие деньги, есть агенты, которые рекомендуют, привозят футболистов. Поэтому это абсолютно разные ситуации.

А то, что Робсон стал своим – здесь главное было его желание стать своим. Не было иностранцев, и мы, русский народ, мы его приняли. Таким, какой он есть. Поэтому мы с ним до сих пор общаемся, созваниваемся, переписываемся. Это человек, который получил удовольствие, живя в России и играя в «Спартаке». Мы можем сказать, что в нашем поколении это он был одним из лучших иностранцев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Гарсия Ливай
Комментарии (5)
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k611
1744076962
Надо признать что пока игра Гарсии да и Солари не блещет яркими красками. Вот Барко в первых же матчах показал хорошую игру.
Ответить
zigbert
1744100082
Угальде тоже не сразу проявил себя. Остаётся только надеяться на лучшее.
Ответить
шахта Заполярная
1744101042
Про Угальде тоже говорили, кого купили за такие деньги, ни одного гола и т.д. а потом сунули свои шершавые языки айболиту в попу и переобулись. Вон у зинки загорелый за 35 мультов, а играет всего то на 3,5 мульта, но почему то опять лезут в Спартак, им Гарсия и потраченные на него деньги покоя не дают. Бревно то выньте из глаз.
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Константин-Шапкин-google
1744133307
Видно что парень умеет играть. Прав Егор нужно какое-то время чтобы понять игру партнёров и показать на что сам способен. Тренер ему поможет. При нём уже многие перестроились и нашли свою игру. Удачи Гарсии,а мы ждём от него результативной игры
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alefreddy
1744456151
Робсон большой вклад внес в команду
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