«Локомотив» заинтересовался воспитанником «Зенита»

В шорт-лист потенциальных приобретений «Локомотива» попал центральный защитник «Пари НН» Никита Каккоев. Главный тренер москвичей Михаил Галактионов знаком с игроком по работе в «Нижнем Новгороде». Кандидатура защитника несколько раз обсуждалась с селекционным отделом столичного клуба.

За игроком также следят другие клубы РПЛ из верхней части таблицы. Вариант с подписанием футболиста рассматривал ЦСКА во время работы Андрея Мовсесьяна на должности спортивного директора.