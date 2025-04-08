«Локомотив» заинтересовался воспитанником «Зенита»

В шорт-лист потенциальных приобретений «Локомотива» попал центральный защитник «Пари НН» Никита Каккоев. Главный тренер москвичей Михаил Галактионов знаком с игроком по работе в «Нижнем Новгороде». Кандидатура защитника несколько раз обсуждалась с селекционным отделом столичного клуба.
За игроком также следят другие клубы РПЛ из верхней части таблицы. Вариант с подписанием футболиста рассматривал ЦСКА во время работы Андрея Мовсесьяна на должности спортивного директора.
- Каккоев – воспитанник «Зенита», его контракт с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
- 25-летний футболист провел за нижегородский клуб 24 матча в этом сезоне.
Источник: Legalbet