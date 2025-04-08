ЦСКА отреагировал на информацию о продлении контракта с Пьяничем

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о продлении клубом контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Как принято говорить, появившаяся информация не соответствует действительности. Как чуть ранее сказал Миралем, общение по поводу следующего сезона будет проведено уже по окончании чемпионата.

В этих договоренностях ничего не поменялось – в конце сезона руководители и игрок обсудят, что делать дальше. В таких случаях в соглашении уже прописаны условия на случай продления контракта, если стороны так решат», – сказал Брейдо.