РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта

РПЛ назвала имена номинантов на звание лучшего тренера турнира в марте. В него вошли:

У номинантов указана статистика за туры с 19-го по 22-й и турнирное положение по состоянию на конец марта.

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков на странице РПЛ в соцсети VK.