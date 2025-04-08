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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта

Сегодня, 11:47
3

РПЛ назвала имена номинантов на звание лучшего тренера турнира в марте. В него вошли:

У номинантов указана статистика за туры с 19-го по 22-й и турнирное положение по состоянию на конец марта.

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков на странице РПЛ в соцсети VK.

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ахмат Химки Ростов ЦСКА Краснодар Ташуев Сергей Николич Марко Мусаев Мурад Артига Франк Альба Джонатан
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Комментарии (3)
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Max-Min-vkontakte
1744104347
Мусаев первый
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Красногвардейчик
1744104623
ЦСКА сейчас отлично играет...Николич
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Борис34684
1744106284
По сути всего два претендента, Мусаев и Николич.
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