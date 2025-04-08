РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта

РПЛ назвала имена номинантов на звание лучшего тренера турнира в марте. В него вошли:
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (10 очков, 4 матча, 1-е место);
- Марко Николич, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 5-е место);
- Джонатан Альба, «Ростов» (7 очков, 4 матча, 7-е место);
- Франк Артига, «Химки» (7 очков, 4 матча, 10-е место);
- Сергей Ташуев, «Ахмат» (6 очков, 4 матча, 14-е место).
У номинантов указана статистика за туры с 19-го по 22-й и турнирное положение по состоянию на конец марта.
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков на странице РПЛ в соцсети VK.
Источник: официальный сайт РПЛ