Арбитр Федотов оценил спорный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Артем Чистяков ничего не испортил – не было ключевых эпизодов, включения ВАР. Обсуждают отбор Баринова перед голом «Локомотива», но там всe нормально.
Два игрока тянутся к мячу, у обоих одинаковые шансы, правильный подкат, небольшой контакт, но это борьба. В планку Чистякова вписывается с запасом», – сказал Федотов.
- В «Зените» считают, что Дмитрий Баринов перед голом сфолил на Венделе.
- «Зенит» отстал от 1-го места на 5 очков.
- Следующий соперник – «Краснодар» (13 апреля).
Источник: «Бомбардир»