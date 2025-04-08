Арбитр Федотов оценил спорный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Артем Чистяков ничего не испортил – не было ключевых эпизодов, включения ВАР. Обсуждают отбор Баринова перед голом «Локомотива», но там всe нормально.

Два игрока тянутся к мячу, у обоих одинаковые шансы, правильный подкат, небольшой контакт, но это борьба. В планку Чистякова вписывается с запасом», – сказал Федотов.