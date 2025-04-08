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  • Арбитр Федотов оценил спорный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Арбитр Федотов оценил спорный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

8 апреля 2025, 00:05
17

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Артем Чистяков ничего не испортил – не было ключевых эпизодов, включения ВАР. Обсуждают отбор Баринова перед голом «Локомотива», но там всe нормально.

Два игрока тянутся к мячу, у обоих одинаковые шансы, правильный подкат, небольшой контакт, но это борьба. В планку Чистякова вписывается с запасом», – сказал Федотов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Федотов Игорь
Комментарии (17)
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FWSPM
1744061773
Очевидный эпизод с привозом лапушонка
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Борис34684
1744082696
Вратарь лоханулся знатно.
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PAREVG.
1744086140
Белый человек против мартыхая. Мартыхай всегда НЕПРАВ. Надо ввести новое правило: малейший фол мартыхая на белом человеке - красная карточка. Любой фол белого на мартыхае - игровое столкновение.
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Skull_Boy
1744088781
Канал кому принадлежит, кто сидит там типа "эксперты", вопросы есть
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BarStep
1744088912
Супер ориентация в пространстве двух игроков Локо.. Кто спорит?! Латышонок лоханулся знатно и здесь ни только Вендел не понял бы такого юмора…
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ilich55
1744090555
Рановато Латышонка расхвалили. Не первый детский косяк допускает. Мало того, что вылез далеко из ворот, дал глупый пас Венделу, но и при ударе Батракова зачем-то упал на жопу...
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Александр-Юрков-vkontakte
1744111235
Федот писю тебе в рот, что ты несёшь чистый фол со стороны ******* Баринова.
Ответить
Jerome Klapka-Jerome-goog
1744167636
Т е если попал в мяч, то потом можно и ноги сопернику оторвать? Чистейший фол и ж к Баринову. Безрассудство.
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Aндрей-кадулин-google
1744184992
Просто зенит топят,это уже давно понятно,ну да надо менять чемпиона
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