Де Брюйне может стать одноклубником Месси

«Интер Майами» рассмотрит вариант с подписанием полузащитника Кевина де Брюйне, который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона на правах свободного агента.
Клуб из Флориды имеет приоритетные права на футболиста в МЛС, поскольку ранее внес его в список открытий.
Включение игрока в данный список означает, что клуб имеет право вести переговоры с футболистом без конкуренции со стороны других команд лиги. В списке может находиться до 5 человек.
Прошлым летом сообщалось, что де Брюйне может перейти в «Сан-Диего». Тогда американский клуб признал, что не имеет достаточных средств для удовлетворения требований бельгийца по зарплате.
- 33-летний де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года и недавно объявил о своем уходе.
- В этом сезоне он провел за английский клуб 32 матча, забил 4 гола, отдал 7 передач.
Источник: ESPN