Де Брюйне может стать одноклубником Месси

«Интер Майами» рассмотрит вариант с подписанием полузащитника Кевина де Брюйне, который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона на правах свободного агента.

Клуб из Флориды имеет приоритетные права на футболиста в МЛС, поскольку ранее внес его в список открытий.

Включение игрока в данный список означает, что клуб имеет право вести переговоры с футболистом без конкуренции со стороны других команд лиги. В списке может находиться до 5 человек.

Прошлым летом сообщалось, что де Брюйне может перейти в «Сан-Диего». Тогда американский клуб признал, что не имеет достаточных средств для удовлетворения требований бельгийца по зарплате.