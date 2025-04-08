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Де Брюйне может стать одноклубником Месси

Сегодня, 10:55

«Интер Майами» рассмотрит вариант с подписанием полузащитника Кевина де Брюйне, который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона на правах свободного агента.

Клуб из Флориды имеет приоритетные права на футболиста в МЛС, поскольку ранее внес его в список открытий.

Включение игрока в данный список означает, что клуб имеет право вести переговоры с футболистом без конкуренции со стороны других команд лиги. В списке может находиться до 5 человек.

Прошлым летом сообщалось, что де Брюйне может перейти в «Сан-Диего». Тогда американский клуб признал, что не имеет достаточных средств для удовлетворения требований бельгийца по зарплате.

  • 33-летний де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года и недавно объявил о своем уходе.
  • В этом сезоне он провел за английский клуб 32 матча, забил 4 гола, отдал 7 передач.

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Источник: ESPN
США. МЛС Англия. Премьер-лига Интер Майами Манчестер Сити Месси Лионель Де Брюйне Кевин
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