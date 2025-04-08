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  • Черчесов оценил влияние разговоров о продаже Угальде на результаты «Спартака»

Черчесов оценил влияние разговоров о продаже Угальде на результаты «Спартака»

Сегодня, 09:31

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов считает, что команде стоит сосредоточиться на своих целях, а не о разговорах вокруг нее.

«Спартак» тоже преследует «Краснодар», но уже терял очки весной. У них есть шансы?

– Сейчас чемпионат проходит отрезок, в котором многое определяется, но не все. «Спартак» был очень хорош перед паузой. Команда выдала мощный отрезок, Угальде феерил и забивал в каждом матче. А сейчас результаты неровные и Угальде после зимнего перерыва забил только один гол в пяти играх.

Но еще до паузы, когда пошли все эти разговоры про его возможный уход в «ПСЖ», про английскую Премьер-лигу, я говорил – погодите, это сейчас лишнее. Сейчас нужно внутренне сконцентрироваться на главной цели. И от того, как хорошо это удается делать, зависит будущее любой команды.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 2-е место после 23 туров с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 баллов.
  • 22-летний нападающий Манфред Угальде в этом сезоне провел за клуб 27 матчей, забил 17 голов, отдал 4 передачи.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
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