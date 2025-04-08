Радимов: «Как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против «Зенита»? Ты сумасшедший, если такое скажешь»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о предстоящем матче петербуржцев с «Краснодаром».

– Я не увидел никаких проблем у «Краснодара» в игре против «Акрона». Планомерно расшатывали, могли и раньше забить. И если у «Факела» там были еще моменты, то «Акрон» практически не создал ничего. Поэтому я думаю, что абсолютно нормально «доехали», выиграли и выиграли с запасом.

Да, один мяч, но при этом не позволили сопернику ничего создать у своих ворот. И я думаю, что правильно сделали, что не побежали добивать, а спокойно довели счет до победы.

– Такой «Краснодар» – фаворит предстоящей игры в Петербурге?

– Ну, послушайте, если сказать, что любая команда из нашего чемпионата – фаворит на «Газпром Арене», то надо идти в Кащенко ложиться на неделю перед этим интервью. Ну, как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против Зенита? Ну, это утопия. Ну, ты сумасшедший, если такое скажешь.

– Ну, все-таки у «Краснодара» плюс пять...

– Ну и что, что плюс пять, а сейчас выигрывает «Зенит», то уже плюс два. Поэтому сказать, что «Краснодар» – фаворит, точно нет. Но и сказать, что «Зенит» выиграет этот матч, я тоже не могу.

Вот эта банальная фраза журналистская, я ее ненавижу – «игра на три результата», и сюда она подходит как нельзя кстати. Конечно же, «Краснодар» на ходу, выигрывает. Поэтому я не удивлюсь любому результату.

– «Краснодар» может сыграть в Питере максимально аккуратно? Ведь, по большому счету, их устраивает ничья. То есть, они не полезут на рожон, в отличие от «Зенита», которому нужна только победа...

– Абсолютно верно, потому что я думаю, что «Краснодар» наверняка смотрел матч с «Локомотивом». И у «Краснодара» не хуже передняя линия, чем у «Локомотива», правильно? Им достаточно будет трех игроков впереди. Плюс Сперцян будет поддерживать.