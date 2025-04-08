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  • Радимов: «Как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против «Зенита»? Ты сумасшедший, если такое скажешь»

Радимов: «Как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против «Зенита»? Ты сумасшедший, если такое скажешь»

Сегодня, 13:10
8

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о предстоящем матче петербуржцев с «Краснодаром».

– Я не увидел никаких проблем у «Краснодара» в игре против «Акрона». Планомерно расшатывали, могли и раньше забить. И если у «Факела» там были еще моменты, то «Акрон» практически не создал ничего. Поэтому я думаю, что абсолютно нормально «доехали», выиграли и выиграли с запасом.

Да, один мяч, но при этом не позволили сопернику ничего создать у своих ворот. И я думаю, что правильно сделали, что не побежали добивать, а спокойно довели счет до победы.

– Такой «Краснодар» – фаворит предстоящей игры в Петербурге?

– Ну, послушайте, если сказать, что любая команда из нашего чемпионата – фаворит на «Газпром Арене», то надо идти в Кащенко ложиться на неделю перед этим интервью. Ну, как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против Зенита? Ну, это утопия. Ну, ты сумасшедший, если такое скажешь.

– Ну, все-таки у «Краснодара» плюс пять...

– Ну и что, что плюс пять, а сейчас выигрывает «Зенит», то уже плюс два. Поэтому сказать, что «Краснодар» – фаворит, точно нет. Но и сказать, что «Зенит» выиграет этот матч, я тоже не могу.

Вот эта банальная фраза журналистская, я ее ненавижу – «игра на три результата», и сюда она подходит как нельзя кстати. Конечно же, «Краснодар» на ходу, выигрывает. Поэтому я не удивлюсь любому результату.

– «Краснодар» может сыграть в Питере максимально аккуратно? Ведь, по большому счету, их устраивает ничья. То есть, они не полезут на рожон, в отличие от «Зенита», которому нужна только победа...

– Абсолютно верно, потому что я думаю, что «Краснодар» наверняка смотрел матч с «Локомотивом». И у «Краснодара» не хуже передняя линия, чем у «Локомотива», правильно? Им достаточно будет трех игроков впереди. Плюс Сперцян будет поддерживать.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. Команда опережает «Спартак» и «Зенит» на 5 очков.
  • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Радимов Владислав
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Комментарии (8)
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Цугундeр
1744107406
Лучше бы ты ,бабка Радимовна, молчала..) Со своим дурным глазом и языком.))
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Cleaner
1744107425
Зенит сейчас отстойный. Его даже Оренбург в Питере обыграть сможет. Если только судейки за Зенит в матче болеть не будут!!!...)))
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АЛЕКС 58
1744107990
Можно подумать Зенит не проигрывал на РАСПИЛ-Арене ? Главное что бы галицкий не прогнулся под мюллера и судьи прикормленые не вмешались
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Spartak_forv@
1744109377
Харахорится,но соломку стелит активно)
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Балдерис
1744109410
Не, ну фаворит конечно тот, кто по очкам -5! Кто бы спорил!))
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R_a_i_n
1744110277
Ясен пень Зенит фаворит. Не в Краснодаре играют. В любом случае матч огонь должен получиться.
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FWSPM
1744110556
времена меняются буланов теперь вас дома обыгрывают крылья и акрон так что по тихому себя ведите и может быть милостью газового господина будет очередной отскок
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FWSPM
1744110590
нулевая ничья лучший исход этого матча над этим и работайте
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