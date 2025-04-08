Денисов сказал, какое достижение российского футболиста может превзойти рекорд Овечкина

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об индивидуальных достижениях российских игроков, которые можно было бы сравнить с показателями хоккеиста Александра Овечкина.
– Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина?
– Индивидуальное. Какая-то большая награда.
– «Золотой мяч»?
– Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира.
- Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на этой неделе стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 895 голами.
- Российские футболисты никогда не выигрывали награду лучшего игрока чемпионата мира или Европы.
- Советские футболисты трижды получали «Золотой мяч». Награду выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.
Источник: «Чемпионат»