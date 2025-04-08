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  • Денисов сказал, какое достижение российского футболиста может превзойти рекорд Овечкина

Денисов сказал, какое достижение российского футболиста может превзойти рекорд Овечкина

Сегодня, 11:39
7

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об индивидуальных достижениях российских игроков, которые можно было бы сравнить с показателями хоккеиста Александра Овечкина.

– Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина?

– Индивидуальное. Какая-то большая награда.

– «Золотой мяч»?

– Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира.

  • Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на этой неделе стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 895 голами.
  • Российские футболисты никогда не выигрывали награду лучшего игрока чемпионата мира или Европы.
  • Советские футболисты трижды получали «Золотой мяч». Награду выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
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Комментарии (7)
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Цугундeр
1744101835
Не перейти в Спартак-2 в течении пяти лет..)
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DOCTOR PENALTY
1744102310
Без комментариев. (((
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subbotaspartak
1744102481
Никакое. Это футбол.
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FanatSerj
1744104561
Да тут даже Золотым мячом не пахнет т.к его каждый год кому то дают, только если его вратарь получит т.к это событие архи редкое в мировой практике (кстати тоже достижение Динамовского воспитанника). Если посмотреть на рекорд Гретцки то он 26 лет держался, а если взять уже третью строчку то там Горди Хоу 801 шайбой уже 45 лет как карьеру закончил, тут как раз хорошо видно насколько Овечкин монументально залез в зал славы на родине хоккея. А полная аналогия по футболу это если иностранный футболист забьёт на туманном Альбионе больше чем Джимми Гривз с его 357 голами за АПЛ. Лучшие: Серхио Агуэро - 184 года; Мохаммед Салах - 184 - понимаете насколько это нереально, а вот Овечкин смог это сделать на родине хоккея ))
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sochi-2013
1744104677
Дебил
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алдан2014
1744105706
Никакое. Тут и фантазировать не нужно
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Spartak_forv@
1744110057
Вообще всё мимо.Я даже не знаю,что должен сделать российский футболист,чтобы хоть как-то приблизиться к достижению Овечкина
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