Денисов сказал, какое достижение российского футболиста может превзойти рекорд Овечкина

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об индивидуальных достижениях российских игроков, которые можно было бы сравнить с показателями хоккеиста Александра Овечкина.

– Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина?

– Индивидуальное. Какая-то большая награда.

– «Золотой мяч»?

– Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира.