Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Комедийный персонаж, который опьянел от своего статуса»: Смирнов – о тренере из РПЛ

«Комедийный персонаж, который опьянел от своего статуса»: Смирнов – о тренере из РПЛ

Вчера, 23:19
3

Агент, юрист Антон Смирнов недоволен функционированием «Динамо».

«То, что происходит в «Динамо», не нормально. Посредственные главный тренер и игроки. Все эти маричали, скопинцевы, фернандесы, макаровы, фомины, лещуки, кудравцы, маухубы.

Марцел Личка – это вообще комедийный персонаж в розовом, которому свалилось счастье работать не в брестском, а в московском, «Динамо» и который опьянел от своего статуса.

С нынешними руководителями «Динамо» обречено быть серой мышью. В этом нет никаких сомнений», – написал Смирнов.

  • Личка в «Динамо» с 2023 года.
  • Команда идет в РПЛ на 5-м месте.
  • Перед Личкой в этом сезоне стоит задача финишировать в топ-3 РПЛ или выиграть Фонбет Кубок России.

Еще по теме:
Лунев – о помарках в матче с ЦСКА: «Это цирк с моей стороны» 2
Черданцев – о неудалении Глебова в матче с «Динамо»: «Возможно, Карасеву глаза снегом залепило» 6
«Пари НН» планирует уволить Гончаренко в случае поражения от «Динамо» 10
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1744059749
это точно
Ответить
Semenycch
1744060230
Кто этот пустобрех, чтобы так отзываться об игроках и тренерах. У ментов хорошая, крепкая команда с достойным тренером.
Ответить
FWSPM
1744061962
этот клоун чудом не взял золото в прошлом сезоне так что такие заявления выглядят как минимум неуместно
Ответить
Главные новости
Трансфер «Краснодара», вечеринка Вендела, Мантуан хочет уйти из «Зенита», Гончаренко планируют уволить и другие новости
00:35
ВидеоАрбитр Федотов оценил спорный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»
00:05
2
«Комедийный персонаж, который опьянел от своего статуса»: Смирнов – о тренере из РПЛ
Вчера, 23:19
3
Алдонин назвал лучшего игрока ЦСКА в российской истории
Вчера, 23:02
3
Мостовой рассмеялся над новостью о европейском интересе к Умярову
Вчера, 22:16
6
Лунев – о помарках в матче с ЦСКА: «Это цирк с моей стороны»
Вчера, 21:51
2
«Растет большой талант»: Газзаев восхитился 19-летним игроком ЦСКА
Вчера, 21:33
2
Гурцкая раскритиковал работу Гончаренко, которого на этой неделе могут уволить из «Пари НН»
Вчера, 21:19
4
Черданцев – о неудалении Глебова в матче с «Динамо»: «Возможно, Карасеву глаза снегом залепило»
Вчера, 21:03
6
Прогноз Трушечкина, когда начнет забивать спартаковец Гарсия
Вчера, 20:52
6
Все новости
Все новости
Титов оценил игру купленного за 20 миллионов спартаковца Гарсии
00:25
1
Мостовой одним словом описал Овечкина после его рекорда
00:15
Агент Комличенко вступился за игрока после критики Дзюбы
Вчера, 23:55
1
Лунев – о помарках в матче с ЦСКА: «Это цирк с моей стороны»
Вчера, 21:51
2
«Растет большой талант»: Газзаев восхитился 19-летним игроком ЦСКА
Вчера, 21:33
2
Гурцкая раскритиковал работу Гончаренко, которого на этой неделе могут уволить из «Пари НН»
Вчера, 21:19
4
Черданцев – о неудалении Глебова в матче с «Динамо»: «Возможно, Карасеву глаза снегом залепило»
Вчера, 21:03
6
Прогноз Трушечкина, когда начнет забивать спартаковец Гарсия
Вчера, 20:52
6
ВидеоОбращение Барко к фанатам «Спартака» после разгрома «Ростова»
Вчера, 20:34
5
У «Факела» отсудили миллион рублей за смертельное ДТП
Вчера, 20:25
В КХЛ заявили, что футбол перестает быть спортом номер один в России
Вчера, 20:06
3
«Пари НН» планирует уволить Гончаренко в случае поражения от «Динамо»
Вчера, 19:45
10
Газзаев верит в чемпионство ЦСКА в этом сезоне
Вчера, 19:38
5
Гуренко ответил, кто был ближе к победе в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 19:11
3
ВидеоМартинс на русском обратился к фанатам «Спартака» после победы над «Ростовом»
Вчера, 18:45
5
Счета Савина заблокировали из-за налогового долга
Вчера, 18:39
3
Комличенко ответил на критику Дзюбы: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит»
Вчера, 18:31
8
Федотов подробно проанализировал работу Карасева на матче ЦСКА – «Динамо»
Вчера, 18:18
2
Видео«Спартак» поблагодарил Денисова за его сейв в матче с «Ростовом»
Вчера, 18:10
6
ВидеоДзюба записал новое видео по случаю рекорда Овечкина
Вчера, 17:35
8
Глава «Динамо»: «Карасев сам должен умолять, чтобы его не назначали на наши матчи»
Вчера, 17:30
4
Лещенко взбешен работой Карасева на дерби: «Это судейское недоразумение!»
Вчера, 17:22
11
Агент Сутормина прокомментировал фол игрока на красную в матче со «Спартаком»
Вчера, 17:15
8
Мантуан захотел покинуть «Зенит»
Вчера, 17:03
41
Титов – о «Зените»: «Наступает момент, когда команда заканчивается»
Вчера, 16:48
18
Самедов назвал лучшего спортсмена в мире – он из России
Вчера, 16:41
3
ВидеоДочь 9-кратного чемпиона России выиграла песенный конкурс в Сан-Ремо под флагом России
Вчера, 16:33
9
«Лучший со времен Аршавина»: Смирнов восхитился игрой футболиста сборной России
Вчера, 16:20
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 