«Комедийный персонаж, который опьянел от своего статуса»: Смирнов – о тренере из РПЛ

Агент, юрист Антон Смирнов недоволен функционированием «Динамо».

«То, что происходит в «Динамо», не нормально. Посредственные главный тренер и игроки. Все эти маричали, скопинцевы, фернандесы, макаровы, фомины, лещуки, кудравцы, маухубы.

Марцел Личка – это вообще комедийный персонаж в розовом, которому свалилось счастье работать не в брестском, а в московском, «Динамо» и который опьянел от своего статуса.

С нынешними руководителями «Динамо» обречено быть серой мышью. В этом нет никаких сомнений», – написал Смирнов.