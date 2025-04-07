«Комедийный персонаж, который опьянел от своего статуса»: Смирнов – о тренере из РПЛ

Агент, юрист Антон Смирнов недоволен функционированием «Динамо».
«То, что происходит в «Динамо», не нормально. Посредственные главный тренер и игроки. Все эти маричали, скопинцевы, фернандесы, макаровы, фомины, лещуки, кудравцы, маухубы.
Марцел Личка – это вообще комедийный персонаж в розовом, которому свалилось счастье работать не в брестском, а в московском, «Динамо» и который опьянел от своего статуса.
С нынешними руководителями «Динамо» обречено быть серой мышью. В этом нет никаких сомнений», – написал Смирнов.
- Личка в «Динамо» с 2023 года.
- Команда идет в РПЛ на 5-м месте.
- Перед Личкой в этом сезоне стоит задача финишировать в топ-3 РПЛ или выиграть Фонбет Кубок России.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова