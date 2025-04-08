Черчесов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Я вообще не знаю, бывает ли хороший календарь или плохой»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что предстоящий матч «Зенит» – «Краснодар» многое решит в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

– Позади 23 тура РПЛ. «Краснодар» отрывается от преследователей, сколько команд сейчас реально претендуют на чемпионство?

– До 23-го тура я говорил, что ближайшие две игры каждой команды будут во многом определяющими. Так и происходит. Первая тройка понятно, что претендует на титул. Но я не сбрасывал «Динамо» и ЦСКА.

ЦСКА мощно начал этот год – только одна ничья с «Зенитом», в остальных матчах победы. «Динамо» показывало неплохой футбол. И сейчас как раз мы наблюдаем, возможно, решающий отрезок в борьбе за чемпионство.

– Считается, что у «Краснодара» есть преимущество на этом отрезке – более легкий календарь. Согласны?

– А что такое хороший календарь? Я вообще не знаю, бывает ли хороший календарь или плохой. Ты играешь с аутсайдерами – а им надо спасаться. Это хороший календарь? Ты играешь с конкурентами за титул, и при победе получаешь преимущество над ним. Это плохой календарь?

Мы видим, что любая команда может у любой отнять очки. И, конечно, многое будет теперь зависеть от матча «Зенит» – «Краснодар». Как раз та самая игра за шесть очков.