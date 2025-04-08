Бубнов оценил расклады в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о ситуации в борьбе за победу в чемпионате России-2024/25.

«Изучил календари «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». Уверен, что в оставшихся матчах красно-белые должны взять 15 очков. Петербуржцы должны взять 12 баллов. При этом у команд по две игры, где я сомневаюсь, что они что-то наберут.

Что касается «Краснодара», то они возьмут 12 очков. У «быков» три матча, где они могут уступить. Но у южан пять очков отрыва. Вот такой расклад. Это чистая стратегия», – сказал Бубнов.