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    Слишкович рассказал о настрое на весеннюю часть сезона

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

    – Не могу сказать, что результат закономерный. Думаю, что справедливым итогом была бы ничья со счетом 0:0. «Ахмат» забил после какого‑то полуудара с одного стандарта. Это все, что я могу сказать про игру.

    Странно, что «Оренбург» совершил 21 фол в этом матче. За два месяца, что я в клубе, их столько не было. А у «Ахмата» всего 11 фолов. Очень странная статистика. Я не могу ничего сказать «Ахмату», они заслужили свою победу и взяли три очка. А нам нужно подумать, что и как делать дальше.

    Я уже знаю, что нужно делать. Мы очень долго ждали эти сборы. Будем готовиться к весенней части сезона. Я бы не сказал, что нам нужно совершить чудо. Я оптимистично настроен. Уверен, что эта команда может успеть [спастись от вылета].

    – Требуется ли «Оренбургу» серьезная перестройка во время зимней паузы?

    – Если вы находитесь на последнем месте с одной победой, значит, есть какие‑то проблемы. Я очень хорошо знаю руководство клуба, мы общаемся каждый день, поэтому они знают, что нужно делать. Я уверен, руководство «Оренбурга» свое дело сделает, как мы договорились.

    • Единственный гол в матче забил Александр Жиров на 50-й минуте.
    • «Оренбург» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 17 игр подряд. Команда потерпела шестое поражение кряду во всех турнирах.
    • «Оренбург» замыкает турнирную таблицу с 8 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    FWSPM
    1733684906
    Что то мне кажется братан весення часть сезона тебе не светит
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