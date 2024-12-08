РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче аутсайдеров

В матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» в Грозном победил «Оренбург» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Александр Жиров на 50-й минуте.

«Ахмат» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне РПЛ. Он прервал безвыигрышную серию из 6 подряд матчей во всех турнирах.

Команда остается на 15-м месте в РПЛ с 13 очками после 18 матчей. Отставание от «Факела», который находится строчкой выше, составляет 1 очко.

«Оренбург» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 17 игр подряд. Команда потерпела шестое поражение кряду во всех турнирах.

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу с 8 очками.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Жиров, 50.

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