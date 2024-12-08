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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче аутсайдеров

    В матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» в Грозном победил «Оренбург» со счетом 1:0.

    Единственный гол забил Александр Жиров на 50-й минуте.

    «Ахмат» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне РПЛ. Он прервал безвыигрышную серию из 6 подряд матчей во всех турнирах.

    Команда остается на 15-м месте в РПЛ с 13 очками после 18 матчей. Отставание от «Факела», который находится строчкой выше, составляет 1 очко.

    «Оренбург» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 17 игр подряд. Команда потерпела шестое поражение кряду во всех турнирах.

    «Оренбург» замыкает турнирную таблицу с 8 очками.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Ахмат (Грозный) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Жиров, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.12.2024 20:54
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    Комментарии (1)
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    Алим Терек
    1733684579
    нк наконец то,если бы не бревно Шелия,хлопнули бы и Динамо.
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