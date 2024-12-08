Ташуев назвал победу над «Оренбургом» заслугой помощника: «Он раздал малоимущим барашка»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги домашнего матча 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

– Если брать итог матча, то мне немного не понравился первый тайм, мы начали играть субтильно. Мы предупреждали, но я знаю по опыту, что подумали: «Сейчас легко сыграем». Это мешало.

Второй тайм сыграли более целостно, забили гол. Было давление, нашли ошибку. В целом не дали сопернику ничего сделать. Правильно сыграли тактически в прессинге. Сегодня главное был результат, мы не думали о красоте футбола, хотя сама игра была бойцовская.

Напряжение было высочайшее. Ребята – молодцы, выстояли. Я сказал им, что сегодняшняя победа – это заслуга моего помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка [смеется]. Это не шутка, так было на самом деле. Помолился. Значит, нам помогло это. Говорю о тех вещах, о которых мы иногда думаем.

Довольны победой, три очка – самое главное. Футбольный клуб «Ахмат» должен быть выше намного, мы в это верим.

– Почему заменили Кардосо в перерыве?

– Он немного неправильно тактически играл. Игра должна быть более эффективна, а он сыграл достаточно субтильно, поэтому решили усилить атакующую позицию, чтобы игрок больше напрягал защитников, не давая им выходить из обороны. Талал вышел и правильно сыграл, надежно. То, что нужно было сделать.