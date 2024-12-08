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    • Ташуев назвал победу над «Оренбургом» заслугой помощника: «Он раздал малоимущим барашка»

    Ташуев назвал победу над «Оренбургом» заслугой помощника: «Он раздал малоимущим барашка»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги домашнего матча 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    – Если брать итог матча, то мне немного не понравился первый тайм, мы начали играть субтильно. Мы предупреждали, но я знаю по опыту, что подумали: «Сейчас легко сыграем». Это мешало.

    Второй тайм сыграли более целостно, забили гол. Было давление, нашли ошибку. В целом не дали сопернику ничего сделать. Правильно сыграли тактически в прессинге. Сегодня главное был результат, мы не думали о красоте футбола, хотя сама игра была бойцовская.

    Напряжение было высочайшее. Ребята – молодцы, выстояли. Я сказал им, что сегодняшняя победа – это заслуга моего помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка [смеется]. Это не шутка, так было на самом деле. Помолился. Значит, нам помогло это. Говорю о тех вещах, о которых мы иногда думаем.

    Довольны победой, три очка – самое главное. Футбольный клуб «Ахмат» должен быть выше намного, мы в это верим.

    – Почему заменили Кардосо в перерыве?

    – Он немного неправильно тактически играл. Игра должна быть более эффективна, а он сыграл достаточно субтильно, поэтому решили усилить атакующую позицию, чтобы игрок больше напрягал защитников, не давая им выходить из обороны. Талал вышел и правильно сыграл, надежно. То, что нужно было сделать.

    • Единственный гол в матче забил Александр Жиров на 50-й минуте.
    • «Ахмат» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне РПЛ. Он прервал безвыигрышную серию из 6 подряд матчей во всех турнирах.
    • Команда остается на 15-м месте в РПЛ с 13 очками после 18 матчей. Отставание от «Факела», который находится строчкой выше, составляет 1 очко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2024 22:08
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    Комментарии (2)
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
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    Барашка раздали своим, а забил православный Жиров
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