Червиченко оценил отрыв «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что «Краснодару» проще догонять соперников в РПЛ, чем занимать первое место.
«Краснодару» не будет психологически проще при отрыве в пять очков. «Быкам» проще тогда, когда они догоняют соперника в турнирной таблице, а потом обгоняют и выходят вперeд.
Когда команде нужно закрепить свой успех, еe почему-то начинает лихорадить. Если у «Краснодара» будет отрыв в два очка перед последним туром, «быки» умудрятся упустить это преимущество и чемпионство», – сказал Червиченко.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. Команда опережает «Спартак» и «Зенит» на 5 очков.
- В прошлом сезоне «Краснодар» занял 2-е место в РПЛ. Это лучший результат в истории клуба.
Источник: «Чемпионат»