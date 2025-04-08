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Червиченко оценил отрыв «Краснодара»

Сегодня, 10:37
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Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что «Краснодару» проще догонять соперников в РПЛ, чем занимать первое место.

«Краснодару» не будет психологически проще при отрыве в пять очков. «Быкам» проще тогда, когда они догоняют соперника в турнирной таблице, а потом обгоняют и выходят вперeд.

Когда команде нужно закрепить свой успех, еe почему-то начинает лихорадить. Если у «Краснодара» будет отрыв в два очка перед последним туром, «быки» умудрятся упустить это преимущество и чемпионство», – сказал Червиченко.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. Команда опережает «Спартак» и «Зенит» на 5 очков.
  • В прошлом сезоне «Краснодар» занял 2-е место в РПЛ. Это лучший результат в истории клуба.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Червиченко Андрей
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Комментарии (1)
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1744098425
Тут хаятель "Спартака" прав на 100 процентов.Доселе "Краснодар" демонстрирует свой неустоявшийся характер команды-лидера.Даже последняя победа была натужной.
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