Червиченко оценил отрыв «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что «Краснодару» проще догонять соперников в РПЛ, чем занимать первое место.

«Краснодару» не будет психологически проще при отрыве в пять очков. «Быкам» проще тогда, когда они догоняют соперника в турнирной таблице, а потом обгоняют и выходят вперeд.

Когда команде нужно закрепить свой успех, еe почему-то начинает лихорадить. Если у «Краснодара» будет отрыв в два очка перед последним туром, «быки» умудрятся упустить это преимущество и чемпионство», – сказал Червиченко.