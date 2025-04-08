Писарев объяснил, в чем выражается чемпионский почерк «Краснодара»

Тренер сборной России Николай Писарев отметил, что «Краснодар» уверенно выглядит в матчах с командами из середины и нижней части турнирной таблицы.
«В чем выражается чемпионский почерк – ты не теряешь очки с командами из середины и нижней части таблицы. Пришел опыт. Можно проиграть своим конкурентам, но не потерять очки с нижней восьмеркой или десяткой», – сказал Писарев.
- «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ с 52 очками после 23 туров. Отрыв от ближайших преследователей составляет 5 баллов.
- Лучшим результатом в истории команды в РПЛ было 2-е место в прошлом сезоне.
- Писарев возглавлял «Краснодар-2» в 2023-2024 годах.
Источник: «Матч ТВ»