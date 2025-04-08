Писарев объяснил, в чем выражается чемпионский почерк «Краснодара»

Тренер сборной России Николай Писарев отметил, что «Краснодар» уверенно выглядит в матчах с командами из середины и нижней части турнирной таблицы.

«В чем выражается чемпионский почерк – ты не теряешь очки с командами из середины и нижней части таблицы. Пришел опыт. Можно проиграть своим конкурентам, но не потерять очки с нижней восьмеркой или десяткой», – сказал Писарев.