Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Писарев: «Сутормин подарил «Спартаку» преимущество»

Сегодня, 07:45
1

Тренер сборной России Николай Писарев выразил неуверенность в победе «Спартака» над «Ростовом» (3:0) в гостевом матче 23-го тура РПЛ в случае, если бы хозяева не остались в меньшинстве.

«Сутормин подарил «Спартаку» преимущество. При равных составах была равная игра, и ничего не предвещало [победы «Спартака»]. И когда ты получаешь такое преимущество, «Ростову» стало очень тяжело. Не уверен, что «Спартак» бы дожал, если бы удаления не случилось. Дифирамбы «Спартаку» после этой победы я бы не пел», – сказал Писарев.

Еще по теме:
Обращение Барко к фанатам «Спартака» после разгрома «Ростова» 5
Агент Сутормина прокомментировал фол игрока на красную в матче со «Спартаком» 8
Титов прокомментировал 3:0 «Спартака» против «Ростова» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Сутормин Алексей Писарев Николай
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вжыхъ
1744091442
Ну, хоть никто не спорит с тем, что удаление было по делу. А так, да, не факт - могли и пропустить при счёте 0:0 и в большинстве уже...
Ответить
Главные новости
Кордоба – о матче с «Зенитом»: «Много вещей будет против нас»
09:43
1
Черчесов оценил влияние разговоров о продаже Угальде на результаты «Спартака»
09:31
Бышовец назвал проблемы в игре «Динамо»
09:24
Бубнов оценил расклады в борьбе за чемпионский титул в РПЛ
08:53
1
Писарев объяснил, в чем выражается чемпионский почерк «Краснодара»
08:28
Тотти назвал лучшего российского футболиста
08:24
2
Черчесов проанализировал ситуацию в «Зените»
08:11
2
Тотти высказался о тренере «Спартака»
07:53
Трансфер «Краснодара», вечеринка Вендела, Мантуан хочет уйти из «Зенита», Гончаренко планируют уволить и другие новости
00:35
Титов оценил игру купленного за 20 миллионов спартаковца Гарсии
00:25
3
Все новости
Все новости
«Локомотив» заинтересовался воспитанником «Зенита»
09:11
ЦСКА готов оставить Гуарирапу
08:41
1
Тотти назвал лучшего российского футболиста
08:24
2
Черчесов проанализировал ситуацию в «Зените»
08:11
2
Писарев: «Сутормин подарил «Спартаку» преимущество»
07:45
1
Титов оценил игру купленного за 20 миллионов спартаковца Гарсии
00:25
3
Мостовой одним словом описал Овечкина после его рекорда
00:15
1
ВидеоАрбитр Федотов оценил спорный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»
00:05
8
Агент Комличенко вступился за игрока после критики Дзюбы
Вчера, 23:55
3
«Комедийный персонаж, который опьянел от своего статуса»: Смирнов – о тренере из РПЛ
Вчера, 23:19
9
Алдонин назвал лучшего игрока ЦСКА в российской истории
Вчера, 23:02
3
Мостовой рассмеялся над новостью о европейском интересе к Умярову
Вчера, 22:16
11
Лунев – о помарках в матче с ЦСКА: «Это цирк с моей стороны»
Вчера, 21:51
5
«Растет большой талант»: Газзаев восхитился 19-летним игроком ЦСКА
Вчера, 21:33
4
Гурцкая раскритиковал работу Гончаренко, которого на этой неделе могут уволить из «Пари НН»
Вчера, 21:19
4
Черданцев – о неудалении Глебова в матче с «Динамо»: «Возможно, Карасеву глаза снегом залепило»
Вчера, 21:03
8
Прогноз Трушечкина, когда начнет забивать спартаковец Гарсия
Вчера, 20:52
6
ВидеоОбращение Барко к фанатам «Спартака» после разгрома «Ростова»
Вчера, 20:34
5
У «Факела» отсудили миллион рублей за смертельное ДТП
Вчера, 20:25
В КХЛ заявили, что футбол перестает быть спортом номер один в России
Вчера, 20:06
3
«Пари НН» планирует уволить Гончаренко в случае поражения от «Динамо»
Вчера, 19:45
11
Газзаев верит в чемпионство ЦСКА в этом сезоне
Вчера, 19:38
6
Гуренко ответил, кто был ближе к победе в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 19:11
3
ВидеоМартинс на русском обратился к фанатам «Спартака» после победы над «Ростовом»
Вчера, 18:45
7
Счета Савина заблокировали из-за налогового долга
Вчера, 18:39
3
Комличенко ответил на критику Дзюбы: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит»
Вчера, 18:31
10
Федотов подробно проанализировал работу Карасева на матче ЦСКА – «Динамо»
Вчера, 18:18
2
Видео«Спартак» поблагодарил Денисова за его сейв в матче с «Ростовом»
Вчера, 18:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 