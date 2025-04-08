Писарев: «Сутормин подарил «Спартаку» преимущество»

Тренер сборной России Николай Писарев выразил неуверенность в победе «Спартака» над «Ростовом» (3:0) в гостевом матче 23-го тура РПЛ в случае, если бы хозяева не остались в меньшинстве.

«Сутормин подарил «Спартаку» преимущество. При равных составах была равная игра, и ничего не предвещало [победы «Спартака»]. И когда ты получаешь такое преимущество, «Ростову» стало очень тяжело. Не уверен, что «Спартак» бы дожал, если бы удаления не случилось. Дифирамбы «Спартаку» после этой победы я бы не пел», – сказал Писарев.