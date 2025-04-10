Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»

КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»

Сегодня, 16:29
12

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как будет наказан полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин.

  • КДК рассматривал удаление Сутормина в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).
  • В конце первого тайма игрок «Ростова» грубо сфолил против Маркиньоса.
  • У бразильца после столкновения была диагностирована контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.
  • Сутормину показали прямую красную карточку благодаря вмешательству ВАР.

«Спартак» заявил, что Маркиньос уже тренируется и, вполне возможно, сыграет в следующем матче.

Речь шла, что у футболиста ушиб, но клуб не предоставил медицинских документов, поэтому рассматривали дело без травматического случая.

Сутормин лично принял участие в заседании. Решение – дисквалификация на два матча РПЛ«, – сказал Григорьянц.

Еще по теме:
Писарев: «Сутормин подарил «Спартаку» преимущество» 7
Агент Сутормина прокомментировал фол игрока на красную в матче со «Спартаком» 8
Кучаев не согласился с решением судьи по удалению Сутормина 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Сутормин Алексей
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1744292532
Максимальное наказание "скормить с.в.иньям" было отвергнуто как бесчеловечное , и не имеющее ничего общего со скрепами...) Встать! Суд свалил.)
Ответить
zigbert
1744293717
Пусть в следующий раз подумает как прыгать в ноги.
Ответить
R_a_i_n
1744293773
Адекватно
Ответить
Дубина
1744293891
А прогазпромовские червь радимов аршавин и прочие мега эксперты сказали что все нормально это макс желтая карточка))))
Ответить
Spartak_forv@
1744294149
Че,где там лепесток Комличенко,который утверждал,что ничего особого там не было и можно было желтой ограничиться?
Ответить
СильныйМозг
1744294901
Мясные крысы в экстазе.
Ответить
...уефан
1744295513
...принимая во внимание положительные характеристики с места работы и фактического места проживания, а так же отсутствие предыдущих судимостей и незначительность физического ущерба здоровью потерпевшего, Великий Суд постановил...
Ответить
Прокс
1744296281
И ведь в следующей игре мартышкин выйдет,а так контузия задницы,как у всех пятачков!!!
Ответить
Янвapь 62
1744297691
Там хряка за симуляцию надо было ошкуривать, а не Сутормина. Судьишки тушинские настолько с некоторого времени стали "беспристрастны", что в матчах со сви.ньями ВАР стали под микроскопом использовать для поиска КК соперникам. Позор вислоухим отщепенцам
Ответить
Главные новости
Канчельскис – о Соболеве: «Один гол – это не нападающий»
17:45
«Локомотиву» предложили экс-защитника «Спартака»
16:44
1
КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»
16:29
12
Энрике объяснил, почему взял Хвичу в «ПСЖ»: «Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел»
16:04
1
ФотоТотти подарили футболку «Спартака»
15:56
9
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
15:48
3
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире
15:33
1
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
15:23
2
Роналду основал киностудию
15:09
3
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
14:56
18
Все новости
Все новости
«Локомотив» наказали за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
17:54
Губерниев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
17:25
2
Мостовой готов возглавить команду Инстасамки: «За деньги – да!»
16:11
5
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
15:48
3
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
15:23
2
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
14:56
18
Российская порнозвезда Luxury Girl назвала самого сексуального футболиста
14:25
17
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
14:02
2
Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом
13:23
13
Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо
13:05
10
Экс-тренер сборной России сказал, cмог бы Акинфеев стать легендой в европейском клубе
12:51
ФотоОбъявлены судьи на матчи 24-го тура РПЛ
12:40
21
Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»
11:57
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера марта
11:43
1
Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»
11:28
19
Тюкавин объявил о желании побить рекорды Дзюбы
11:20
5
Стало известно, какую сумму Смолов получил за распродажу инвентаря в Counter-Strike
11:10
1
Бывший игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО
11:00
1
Полиция проверит заявление избитого в бане футболиста «Пари НН»
10:52
«Матч ТВ» изменил программу на выходные: вместо трех игр РПЛ покажут две
10:48
5
Газзаев: «Семак владеет искусством добывать титулы»
10:35
9
Дзюбу проверили на допинг после установки рекордов
10:29
10
Тюкавин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
10:14
1
Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева»
09:51
2
Радимов назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим в России
09:26
8
Мостовой раскрыл содержание разговора с Тотти в Москве
09:02
2
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо» Мх: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2025
08:45
1
Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 23:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 