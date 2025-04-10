КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как будет наказан полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин.
- КДК рассматривал удаление Сутормина в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).
- В конце первого тайма игрок «Ростова» грубо сфолил против Маркиньоса.
- У бразильца после столкновения была диагностирована контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.
- Сутормину показали прямую красную карточку благодаря вмешательству ВАР.
«Спартак» заявил, что Маркиньос уже тренируется и, вполне возможно, сыграет в следующем матче.
Речь шла, что у футболиста ушиб, но клуб не предоставил медицинских документов, поэтому рассматривали дело без травматического случая.
Сутормин лично принял участие в заседании. Решение – дисквалификация на два матча РПЛ«, – сказал Григорьянц.
Источник: «Матч ТВ»