КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как будет наказан полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин.

КДК рассматривал удаление Сутормина в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

В конце первого тайма игрок «Ростова» грубо сфолил против Маркиньоса.

У бразильца после столкновения была диагностирована контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.

Сутормину показали прямую красную карточку благодаря вмешательству ВАР.

«Спартак» заявил, что Маркиньос уже тренируется и, вполне возможно, сыграет в следующем матче.

Речь шла, что у футболиста ушиб, но клуб не предоставил медицинских документов, поэтому рассматривали дело без травматического случая.

Сутормин лично принял участие в заседании. Решение – дисквалификация на два матча РПЛ«, – сказал Григорьянц.