Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство.
– «Спартак» может навязать борьбу за чемпионство?
– Нынешний «Спартак», наверное, может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, все зависит от них. Если им будут помогать, значит, все будет хорошо.
– Ты уверен, что «Спартаку» помогают? Или против вас настроены?
– Нет, я не сказал, что против нас прям настроены. Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет.
Мы просто футболисты. Стараемся играть и радовать болельщиков. Но не всегда это получается.
- В матче 23-го тура РПЛ «Ростов» дома проиграл «Спартаку» (0:3). Хозяева играли в меньшинстве после удаления Алексея Сутормина в конце первого тайма за фол на Маркиньосе.
- «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 47 очками после 23 туров. У «Зенита» столько же баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.
Источник: «Чемпионат»