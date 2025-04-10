Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство.

– «Спартак» может навязать борьбу за чемпионство?

– Нынешний «Спартак», наверное, может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, все зависит от них. Если им будут помогать, значит, все будет хорошо.

– Ты уверен, что «Спартаку» помогают? Или против вас настроены?

– Нет, я не сказал, что против нас прям настроены. Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет.

Мы просто футболисты. Стараемся играть и радовать болельщиков. Но не всегда это получается.