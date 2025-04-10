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  • Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»

Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»

Сегодня, 11:28
12

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство.

– «Спартак» может навязать борьбу за чемпионство?

– Нынешний «Спартак», наверное, может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, все зависит от них. Если им будут помогать, значит, все будет хорошо.

– Ты уверен, что «Спартаку» помогают? Или против вас настроены?

– Нет, я не сказал, что против нас прям настроены. Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет.

Мы просто футболисты. Стараемся играть и радовать болельщиков. Но не всегда это получается.

  • В матче 23-го тура РПЛ «Ростов» дома проиграл «Спартаку» (0:3). Хозяева играли в меньшинстве после удаления Алексея Сутормина в конце первого тайма за фол на Маркиньосе.
  • «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 47 очками после 23 туров. У «Зенита» столько же баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Комличенко Николай
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Комментарии (12)
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Arvlad
1744276825
Да, хотя бы не мешали...
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...уефан
1744277598
...играй и эпизоды свои забивай, а не сотрясай воздух бездоказательными заявлениями...
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рылы
1744277668
позор рылам! позор лукойлу! гы-гы! не, ну после таких новостей, где даже дельфинарио комличенка признаётся, что рылов тянут - становится очень стыдно за спартаг! ещё раз гы-гы)
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ScarlettOgusania
1744278129
деревяшка кривоногая "разговорилась", в футбол научись играть, а не падать от дуновения ветра и по ногам дубасить соперников, костолом..! молчал бы - за умного сошёл, позорище убогое..!!!
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АЛЕКС 58
1744278732
Ростовский дельфин в Зенит намылился? Там уже есть один знаменитый ныряльщик!
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BoevStas1
1744279206
Ну ты и гнида Коля...
Ответить
Бомжары
1744279883
коля-мешок, научись играть в футбол.
Ответить
Янвapь 62
1744280097
Коля, что значит "если" ? Когда-то было по-другому ?
Ответить
mahan
1744282883
Как жаль, что берут интервью у глупых людей.
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GermanVo
1744283421
А то что это бревно не удалили за умышленный удар Литвинова по ноге, считается помощью Спартаку?
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