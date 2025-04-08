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  • Семшов назвал решение Станковича, которое его удивило в матче «Ростов» – «Спартак»

Семшов назвал решение Станковича, которое его удивило в матче «Ростов» – «Спартак»

Сегодня, 11:18
9

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов предположил, почему нападающий «Спартака» Манфред Угальде не вышел в стартовом составе в гостевом матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

«Удивило, что Угальде остался в запасе. Видимо, Станкович решил, что в таком матче одного нападающего на острие будет достаточно, а Угальде принесет больше пользу своим выходом на замену. Конечно, Манфред – лучший бомбардир чемпионата, но не забудем, что в последних турах он не забивал», – сказал Семшов.

  • Угальде забил 16 голов в нынешнем сезоне РПЛ.
  • В этом матче он вышел на поле на 60-й минуте при счете 0:0.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Угальде Манфред Станкович Деян Семшов Игорь
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Комментарии (9)
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Интерес
1744100850
Последней фразой объяснил решение Станка,но всё равно его "удивило".Ну сделал Угальде "творческий перерыв",или вообще уже готовится к фантастическому трансферу в Эуропу.
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zigbert
1744101321
Удивило всех. Но исходя от результата Станкович принял правильное решение.
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Иннокентий-Смоктуновский-
1744103211
Не знаю, меня эти эксперименты настораживают, большая часть провальных игр в этом сезоне были как раз из-за этих непонятных ротаций, игра куда лучше идёт и смотрится, когда костяк выходит вместе, моё мнение — нужно дать им доиграть вместе без этих качель до конца сезона, тогда шансы будут на чемпионство, а с этими переменами состава туда-сюда шансы только понижаются. 
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алдан2014
1744105602
Ростов атлетичная команда. Поэтому маленького Угальде сначала не было.
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Иван Петров 1986
1744106402
Сам и ответил. Ну и что тебе не ясно.
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Spartak_forv@
1744110213
Тренеру виднее кому играть.Главное,чтобы результат был положительный
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