Семшов назвал решение Станковича, которое его удивило в матче «Ростов» – «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов предположил, почему нападающий «Спартака» Манфред Угальде не вышел в стартовом составе в гостевом матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

«Удивило, что Угальде остался в запасе. Видимо, Станкович решил, что в таком матче одного нападающего на острие будет достаточно, а Угальде принесет больше пользу своим выходом на замену. Конечно, Манфред – лучший бомбардир чемпионата, но не забудем, что в последних турах он не забивал», – сказал Семшов.