Кордоба – о матче с «Зенитом»: «Много вещей будет против нас»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом»
– Как оценишь игру «Краснодара» с «Акроном» (1:0), можно было забивать больше?
– Главное, что мы выиграли. Знали, что игра будет тяжелая, команда против нас была хорошая. У нас все получилось, это важнее всего.
– Предстоящий матч с «Зенитом» можно назвать матчем за чемпионство?
– Мы ожидаем сложной игры против «Зенита», много вещей будет против нас, будет очень тяжело, но неважно, мы будем стараться, продолжать, это наш путь.
– Почему «Зенит» начал терять очки? Что с ними происходит?
– Я не знаю, я сейчас работаю тут, помогаю «Краснодару» в получении очков. То, что происходит в других командах – их дело. Сейчас самое главное, что у нас происходит.
– Что ты готов сделать в случае чемпионства «Краснодар»? Мозес, например, готов покрасить волосы в черно-зеленый.
– Далеко вперeд забегать не будем. У нас еще долгий путь, у нас хорошо получается, но пока что я не могу об этом говорить.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Быки» опережают «Спартак» и «Зенит» на 5 очков.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.