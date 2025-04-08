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  • Кордоба – о матче с «Зенитом»: «Много вещей будет против нас»

Кордоба – о матче с «Зенитом»: «Много вещей будет против нас»

Сегодня, 09:43
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом»

– Как оценишь игру «Краснодара» с «Акроном» (1:0), можно было забивать больше?

– Главное, что мы выиграли. Знали, что игра будет тяжелая, команда против нас была хорошая. У нас все получилось, это важнее всего.

– Предстоящий матч с «Зенитом» можно назвать матчем за чемпионство?

– Мы ожидаем сложной игры против «Зенита», много вещей будет против нас, будет очень тяжело, но неважно, мы будем стараться, продолжать, это наш путь.

– Почему «Зенит» начал терять очки? Что с ними происходит?

– Я не знаю, я сейчас работаю тут, помогаю «Краснодару» в получении очков. То, что происходит в других командах – их дело. Сейчас самое главное, что у нас происходит.

– Что ты готов сделать в случае чемпионства «Краснодар»? Мозес, например, готов покрасить волосы в черно-зеленый.

– Далеко вперeд забегать не будем. У нас еще долгий путь, у нас хорошо получается, но пока что я не могу об этом говорить.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Быки» опережают «Спартак» и «Зенит» на 5 очков.
  • Матч «Зенит»«Краснодар» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кордоба Джон
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Комментарии (2)
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1744094863
Играйте на победу и будет нужная ничья,если не повезёт.Главное,чтобы привычно не сдрейфили,как в прошлые годы.
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russkiisergei
1744095183
будем надеяться, что позор Российского футбола по итогам чемпионата, останется без медалей!!! отличный будет подарок на 100 летие, для всей России подарок!!!
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