Кордоба – о матче с «Зенитом»: «Много вещей будет против нас»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом»

– Как оценишь игру «Краснодара» с «Акроном» (1:0), можно было забивать больше?

– Главное, что мы выиграли. Знали, что игра будет тяжелая, команда против нас была хорошая. У нас все получилось, это важнее всего.

– Предстоящий матч с «Зенитом» можно назвать матчем за чемпионство?

– Мы ожидаем сложной игры против «Зенита», много вещей будет против нас, будет очень тяжело, но неважно, мы будем стараться, продолжать, это наш путь.

– Почему «Зенит» начал терять очки? Что с ними происходит?

– Я не знаю, я сейчас работаю тут, помогаю «Краснодару» в получении очков. То, что происходит в других командах – их дело. Сейчас самое главное, что у нас происходит.

– Что ты готов сделать в случае чемпионства «Краснодар»? Мозес, например, готов покрасить волосы в черно-зеленый.

– Далеко вперeд забегать не будем. У нас еще долгий путь, у нас хорошо получается, но пока что я не могу об этом говорить.