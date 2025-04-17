Черданцев назвал условие, при котором «Краснодар» отстоит первое место

Комментатор Георгий Черданцев считает, что «Краснодару» будет сложно собраться после поражения в матче 24-го тура РПЛ от «Зенита» (1:4).

– Какие у вас впечатления от матча «Зенита» с «Краснодаром»? Как будто все большего ждали от «быков».

– Результат немного удивляет, но это футбол. Тот же «Арсенал» недавно «грохнул» «Реал» 3:0, и вряд ли кто‑то мог предположить, что счет будет таким.

Колоссальную роль сыграла мотивация «Зенита». Когда петербуржцы играют так, как с «Краснодаром», с ними вообще бесполезно что‑то делать. Трудно судить, не находясь в команде, почему у «Зенита» не получается такая игра в других матчах, например со «Спартаком». Там они играли более осторожно, возможно, дело в психологии.

Все в «Зените» понимают, что сейчас год столетия и нет права на ошибку. Конечно, это оказывает большое давление на тренерский штаб и Семака лично, поэтому в каких‑то моментах он перестраховывается.

С «Краснодаром» ему удалось правильно настроить команду. Повторю мысль, которую высказываю с конца прошлого года: проблемой «Зенита» было отсутствие стабильного стартового состава. Сейчас к решающим матчам, мне кажется, Семак определился с группой атаки. Это дает свои результаты.

Думаю, на оставшиеся матчи состав «Зенита» будет более предсказуемым, чем раньше. Футболисты смогут лучше настраиваться на матчи, понимать доверие и брать ответственность на поле.

В целом результат матча я бы вынес за скобки. Те же «Реал» и «Барселона» в последние годы играют совершенно по‑разному друг против друга. Где тонко, там и рвется: «Краснодар» испытывает трудности с логистикой, к концу сезона накопилась усталость.

«Быки» не выдержали этой гонки, им можно посочувствовать. Обидно упустить такой шанс. Тем не менее команда Мусаева делает максимум, учитывая их короткую скамейку, если сравнивать с тем же «Зенитом».

Кайо, которого жестко критикуют коллеги, создал проблемы для «Краснодара» в игре с «Зенитом». Самый большой вопрос – интервью Кривцова, который сказал, что футболисты бросили играть после третьего пропущенного мяча. Это непонятно и недопустимо. Полагаю, Мусаев сделает выводы. Руководство клуба найдет нужные слова.

Тем не менее для «быков» еще ничего не упущено. Возможно, такая ситуация подстегнет и мобилизует команду, тем более они не играют в Кубке – это большое преимущество. «Краснодару» нужно сделать выводы и хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Ведь по таблице они фавориты, так как находятся впереди на два очка.

Их задача – выиграть все оставшиеся матчи. Теоретически это возможно. Если тренеры, руководство, лидеры команды соберутся и объяснят остальным, что нельзя допускать мысли вроде «нам сегодня ничего не светит», тогда гипотетически они смогут отстоять первое место. Но после такого провала собраться будет сложно.