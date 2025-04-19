ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный момент в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы победили со счетом 4:1.

Главным арбитром был Павел Кукуян.

Суть обращения: проверка решения не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар» на 48-й минуте

Решение комиссии: правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар»

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком «Зенита» Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым.