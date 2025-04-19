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ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 10:38

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный момент в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

  • Петербуржцы победили со счетом 4:1.
  • Главным арбитром был Павел Кукуян.

Суть обращения: проверка решения не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар» на 48-й минуте

Решение комиссии: правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар»

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком «Зенита» Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мостовой Андрей Черников Александр
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