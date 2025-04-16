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  • Хомуха назвал футболиста «Зенита», у которого из-за критики заиграло самолюбие в матче с «Краснодаром»

Хомуха назвал футболиста «Зенита», у которого из-за критики заиграло самолюбие в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 11:30
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о победе петербуржцев над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

– Хороший матч. Думаю, всем болельщикам понравилось, много забитых мячей. Шансы на чемпионство «Зенита» стали чуть выше после личной победы, но «Краснодар» все равно опережает «Зенит» на 2 очка. Вся борьба впереди.

– Наконец-то забил Максим Глушенков. В чем дело?

– Заиграло самолюбие: в его адрес было достаточно много критики.

– А Луис Энрике? Он уже больше месяца в клубе. Как его результаты?

– Качественный трансфер! Значительное усиление на эту позицию. Но я бы выделил Вендела. Он провел очень сильный матч, проделал большой объем работы – и вперед, и назад. Ну и Мостовой заработал 2 балла по «гол+пас». Его тоже можно отметить.

  • В этом матче у «Зенита» забили голы Андрей Мостовой на 29-й минуте, Лусиано Гонду на 38-й, Максим Глушенков на 80-й и Луис Энрике на 90+1-й. У «Краснодара» гол забил Никита Кривцов на 16-й.
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 52 очками после 24 туров. «Зенит» занимает 2-ю позицию с отставанием в 2 очка.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Глушенков Максим Хомуха Дмитрий
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Комментарии (1)
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Айболид
1744793101
Одного самолюбия мало . Надо на тренировках впахивать и в играх выкладываться на 100%.
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