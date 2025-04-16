Хомуха назвал футболиста «Зенита», у которого из-за критики заиграло самолюбие в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о победе петербуржцев над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

– Хороший матч. Думаю, всем болельщикам понравилось, много забитых мячей. Шансы на чемпионство «Зенита» стали чуть выше после личной победы, но «Краснодар» все равно опережает «Зенит» на 2 очка. Вся борьба впереди.

– Наконец-то забил Максим Глушенков. В чем дело?

– Заиграло самолюбие: в его адрес было достаточно много критики.

– А Луис Энрике? Он уже больше месяца в клубе. Как его результаты?

– Качественный трансфер! Значительное усиление на эту позицию. Но я бы выделил Вендела. Он провел очень сильный матч, проделал большой объем работы – и вперед, и назад. Ну и Мостовой заработал 2 балла по «гол+пас». Его тоже можно отметить.