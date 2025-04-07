Черданцев – о неудалении Глебова в матче с «Динамо»: «Возможно, Карасеву глаза снегом залепило»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о неудалении игрока ЦСКА Кирилла Глебова в матче с «Динамо» (3:1).

В «Динамо» выразили желание, чтобы судья Сергей Карасев их матчи больше не судил.

Арбитра раскритиковал народный артист Лев Лещенко.

Карасев судил матчи Евро и ЧМ.

«Карасев прозевал удаление. Не знаю, с чем связана такая ошибка судей. Может, усталость после работы на заснеженном поле. Возможно, Карасеву глаза снегом залепило. В прямом смысле могла быть плохая видимость. Другой вопрос: есть судьи ВАР, которые сидят в теплой комнате. Они подвели Сергея.

В отличие от эпизода с Венделом и Бариновым в матче «Локо» – «Зенит» (1:1), тут точно была безрассудная игра Глебова. Он летел двумя ногами вперед, хоть и рассчитывал сыграть в мяч. Даже я, не будучи экспертом по судейству, вижу эту разницу и могу объяснить. Баринов стелется по газону, а Глебов делает прыжок в сторону Нгамалe. Это агрессивная, безрассудная игра с высокой вероятностью нанести сопернику травму. Тут красная карточка без разговоров, хоть Глебов и стремился сыграть в мяч», – сказал Черданцев.